Celis amplió su indagatoria y ratificó lo que declaró hace un mes

En horas del mediodía de este martes declaró nuevamente Daniel "Tavi" Celis en el Juzgado Federal a cargo del Dr. Leandro Ríos. Trascendió que no contestó ninguna pregunta y se remitió a lo que declaró el 18 de junio.



Al respecto, el Dr. Boris Cohen explicó a Elonce TV que "afirmó categóricamente en todos sus términos la declaración anterior, principalmente en lo que respecta a la desvinculación del intendente Varisco y demás imputados en la causa".



Contó que "en este momento se encuentra alojado en la Unidad Penal N° 1 porque tenía una autorización para visitar a algunos familiares, incluso muchos de los que están vinculados a la causa".



Además, relató que este miércoles a las 11.30 ampliará su declaración indagatoria Griselda Bordeira. "Dará detalles de los elementos de atribución del hecho que están plasmados en el auto de procesamiento. Brindará más detalles de su actividad como trabajadora de la Municipalidad", dijo.



Y agregó: "hasta ahora estamos en vísperas de la audiencia que se va a concretar ante la Cámara Federal de Apelaciones por los recursos interpuestos contra el auto de procesamiento y la prisión preventiva. Fuimos notificados la semana anterior de la recepción por parte de la Cámara, lo cual indica que en un plazo no menor de cinco días y no mayor de 30 días hábiles, esta Cámara fijaría fecha de audiencia". Elonce.com