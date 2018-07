La viuda se autoincriminó por el crimen de agente penitenciario

Policiales La esposa y una amiga serían autoras de brutal crimen de agente penitenciario

Remeras ensangrentadas y una frazada fueron secuestradas ayer a la siesta en el avance de la investigación por el asesinato del cabo penitenciario Gabriel Tichellio (32) en Corrientes. Por el hecho permanecen detenidas como autoras del crimen su esposa, Lorena Encina (28) y una amiga Miriam Beatriz Jara (32).El procedimiento fue realizado por agentes especialistas de la UFI División Pericias y de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía, quienes realizaron una nueva inspección en inmediaciones de avenida Maipú al 800, donde el pasado jueves a la noche fue hallado muerto Tichellio.Fuentes ligadas a la investigación precisaron que se encontraron remeras con manchas de sangre, que serían de las detenidas y una frazada con la cual habrían envuelto el cadáver para realizar el trasladado desde la casa de la víctima hasta el predio donde fue abandonado dentro de una camioneta Renault Kangoo."No hay que descartar hipótesis de un tercero. Pero está acreditada de manera contundente la participación de esas dos mujeres: una como autora material, y la otra como encubridora", dijo Barboza.Respecto de la declaración testimonial de la viuda, el Jefe policial detalló que la mujerSeguidamente, dijo que las dos detenidas, "hasta el momento no prestaron declaración como imputadas" y no descartó que el homicidio haya sido premeditado, "es una de las hipótesis", remarcó.En declaraciones a Radio Dos, destacó las pruebas obtenidas en el marco de la investigación y confirmó además la presencia de "prendas de vestir, guantes, la billetera de la víctima y del mazo con el que se habría llevado a cabo el homicidio" y agregó que continúan la recolección de prueba, inspección ocular en el lugar donde fue hallado muerto Tichellio y no descartó más allanamientos.