Foto: A los tiros, intentaron copar una cárcel con intenciones de liberar a un preso Crédito: El Territorio

Anoche, minutos después de las 21, entre tres y cinco sujetos atacaron a tiros la guardia de acceso a la Unidad Penal II de Oberá, en la provincia de Misiones, presumiblemente con la intención de liberar a un detenido de nacionalidad brasileña, según detallaron fuentes del propio Servicio Penitenciario Provincial (SPP) y la Policía de Misiones al diario El Territorio.



"Una lluvia de balas, justo después de la cena cuando todo está tranquilo. Gracias a Dios se pudo repeler el ataque, los delincuentes escaparon y no hubo heridos", precisó un alto mando de la Policía.

Los atacantes portaban armas largas, tenían la cara cubierta con pasamontañas y llegaron a pie hasta la guardia, pero se estima que contaban con uno o más vehículos de apoyo en el acceso a la cárcel, sobre ruta 5.



En este sentido, un coche robado que había sido utilizado por los sujetos fue encontrado en la zona.



Si bien los maleantes no refirieron a quiénes fueron a buscar, varios testigos afirmaron que hablaban portugués. En tal sentido, se estima que podrían ser parte de la banda que integraban los hermanos Rudinei "Gordo" Lópes (37) y Vanderlei "Vando" Lópes (32), brasileños acusados de asaltar con explosivos al menos una docena de bancos en la zona de Río Grande Do Sul.



Según mencionaron desde el Servicio Penitenciario de Misiones, ambos están alojados en unidades penales desde febrero último.



Precisamente, el traslado de los hermanos se concretó por razones de seguridad, puesto que existían fundados rumores de un plan de fuga de la dependencia.



Transcurrido un tiempo, anoche el temor se hizo realidad cuando los presuntos cómplices de los hermanos Lópes atacaron a tiros la guardia de la cárcel de Oberá.



El modus operandi de los delincuentes coincide con sus antecedentes, puesto que están relacionados con robos calificados, toma de rehenes y homicidio figuran en el prontuario de los hermanos Lópes en Brasil.



Se supo que los trámites de extradición se hallan demorados porque primero se deben resolver los delitos que les imputan en Argentina.



Otras fuentes detallaron que sólo Vando se halla en la cárcel de Oberá, precisamente por razones de seguridad, mientras que su hermano se encuentra en otra dependencia.



La peligrosidad de ambos y las versiones de una posible fuga habrían derivado en la decisión de separarlos y no informar sobre sus destinos.



"Hasta ahora no hemos dado con los tres atacantes. La población está completa y la Policía está ayudando con los rastrillajes en la zona", confirmó la alcaide general de la institución carcelaria, Nilda Correa.



Todo el personal, incluso quienes se encontraban de vacaciones, fue citado de urgencia para reforzar la custodia del penal y colaborar con la búsqueda de los delincuentes que se internaron en la zona de montes lindera al presidio.



En este sentido, una comisión halló un Renault Logan que había sido utilizado por los maleantes. Las fuentes detallaron que el vehículo pertenece a un remisero, que denunció en la comisaría de Alvear que unos pasajeros le robaron el vehículo y lo dejaron abandonado.