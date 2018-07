Presunto abuso tras fiesta de 15: Madre de la joven dio detalles del caso

Sociedad El descargo de la adolescente presuntamente abusada en una fiesta de 15

La mamá de una adolescente denunció que su hija fue abusada por dos jóvenes, a la salida de un cumpleaños de 15, el sábado 14 de julio en la ciudad de Concordia.En declaraciones al programa "Con todo al Aire" (FM 89.3 La Red Concordia), la familiar explicó que "ella salió del cumpleaños buscando a sus amigas y se encontró con su grupo de amigos", a quiénes conoce, incluso "desde los 7 años"., detalló la mujer. Su hija les preguntó por sus amigas y "le dijeron sí acá está, vení que te llevamos; y se la llevaron".Esos fueron los minutos previos al supuesto abuso sexual, ocurrido el pasado 14 de julio. La mamá recién supo todo el pasado 25 del corriente. "Le pregunté por qué no me lo había contado antes y me dijo que tenía miedo". Más que nada, siempre según sus dichos, el temor venía de la mano de oír expresiones que suelen victimizar aún más a la víctima en estos casos; con giros tales como "seguro iba con poca ropa" o "se lo merecía" y sentencias similares.", aseveró la mujer.Otro dato a destacar de la charla con la mamá de la joven es que confirmó que declarará "el viernes, a las 10 horas, en Cámara Gesell". Subrayó que la grave acusación contempla a todos menores, dado que "mi hija tiene 15 y los chicos, uno tiene 15, y el otro creo que 14 recién cumplidos".En efecto, la recreación del ataque que se refiere es que ""; inclusoLuego de realizada la denuncia en Fiscalía, la joven fue revisada por el "médico forense" y "un ginecólogo nos contó los pasos a seguir, por el tema de análisis y esas cosas", mencionó la madre.La mujer puso blanco sobre negro y aclaró que "muchos dicen que se fue con unos desconocidos", pero "".Por lo que no pudo arriesgar qué motivos podrían haber originado el ataque, dado que "cuesta creer que hicieran algo así, es inentendible".Sin embargo, resaltó el hecho que -por estas horas - "está circulando un video donde uno de los abusadores, tirado en la arena, dice que él con plata hace lo quiere".Casi echando por tierra que los jóvenes hayan estado fuera de sí, producto de la ingesta de alcohol, la madre de la menor dijo que