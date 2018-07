"De un hondazo" rompieron vidrio de taxi que iba circulando

El hombre de 71 años manejaba el taxi, este domingo, aproximadamente a las 13:45, cuando recibió un fuerte golpe en el vidrio del lado del conductor que "se lo derribó" por completo.Alberto Pérez contó aque", mencionó."Me dijeron que eran chicos que andan con hondas. Antes era en avenida Almafuerte, parece que ahora sucede esto en Newbery. Hay que tomar una medida, yo soy una persona de 71 años, no me voy a andar peleando con los chicos", puso de manifiesto.Pérez realizó la denuncia en comisaría 15º."No está a nombre mío el auto, no sé si el seguro se hará cargo", dijo., afirmó.No sé qué estarán haciendo los padres de estos chicos que no se hacen cargo de sus hijos", dijo el hombre, muy indignado por la situación que le tocó vivir.