Festejaba con amigos, se golpeó la cabeza y está en coma

El encuentro por el día de Amigo en el Centro Español de Concordia terminó mal. En medio del festejo, un hombre de 60 años recibió un empujón y se golpeó la cabeza con un hierro que había en la pared del tradicional edificio.



Fue inmediatamente trasladado al Hospital Delicia Concepción Masvernat y derivado al servicio de Terapia Intensiva.



Hasta el día de hoy no reacciona a ninguno de los estímulos, está en coma. El golpe le ocasionó una conmoción cerebral. Si bien fue un accidente, algunos allegados opinan que debería actuar la justicia para determinar cómo ocurrió el hecho y si hubo responsabilidades.



Un familiar confirmó el caso a El Sol y lamentó lo ocurrido aclarando que se trató de un accidente y no de una agresión. "Ni siquiera saben quién le dio el empujón porque dicen que todos estaban saltando. Eran hombres grandes, él está en coma y no reacciona, no sabemos qué va a pasar", expresaron.