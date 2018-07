Tiene fecha el nuevo juicio contra el cura Escobar Gaviria por abusar a un menor

Presente en el juicio

Confiar en el sistema

El fiscal de Nogoyá, Federico Uriburu, confirmó que el nuevo juicio por abusos de menores contra el cura de Lucas González, Juan Diego Escobar Gaviria, ya condenado a 25 años de prisión por el mismo delito, se definió para el 12 y 13 de noviembre". Además, confirmó que "el nuevo juicio contra el cura Juan Diego Escobar Gaviria se definió para el 12 y 13 de noviembre" y especificó que se trata de la investigación de "un caso por el cual se tomó la denuncia en agosto pasado cuando estaba por empezar el anterior juicio", dijo a"Es un caso que duró hasta 2016 y se asemeja mucho respecto de lo que salió publicado a otro de los casos, uno de los hechos más graves de los que cometió Escobar Gaviria y que se sostuvo en el tiempo durante cuatro años aproximadamente", puntualizó.Asimismo, descartó la posibilidad de que el sacerdote no esté presente durante el nuevo debate ya que "en el derecho penal argentino no existe la posibilidad de juicio en rebeldía o sin la presencia del imputado"."Excepcionalmente, pude llegar a no estar en alguna jornada, pero no puede estar ausente en etapas claves del juicio porque es un derecho y a su vez una obligación del sistema jurídico que el imputado esté durante el juicio", explicó.En tanto, advirtió de la posible existencia de otros casos perpetrados por el cura porque "las mismas víctimas comentaron que había otros dos o tres chicos en la misma situación, pero hasta ahora no hubo ninguna presentación ni denuncia formal".Ante esto, admitió: "Seguimos esperando esta posibilidad porque estoy convencido de que más víctimas tiene que haber"."Esto tiene que ver con la respuesta que se le vaya dando a las víctimas desde el Poder Judicial, y una nueva condena en este caso ayudaría mucho a aquella victima indecisa o aquella persona que no se anima a hablar para que el proceso de revelación interno termine con un relato de lo sucedido. Ayudaría a que cada víctima confíe en el sistema judicial", analizó el fiscal.Causa del conventoPor otra parte, en relación con el pedido de elevación a juicio de la causa por los tormentos ocurridos en el convento de carmelitas de Nogoyá, dijo que "todavía no se definió fecha para el juicio" dado que "la defensa presentó un pedido de sobreseimiento y es lo que falta resolver". "Recién luego de eso, en el supuesto de que prospere la elevación a juicio, será fijada la fecha de juicio por el tribunal de Gualeguay", explicó.