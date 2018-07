"Velocímetro en 170": Auto cayó desde la General Paz a Avenida del Libertador

Imprudencia y milagro. Avenida Gral Paz y Libertador. VW Voyage cayó al vacío. Circulaba a 170 km/h. Conductor, en grave estado en hospital Pirovano. Vehículo permanece en predio de Policía de la Ciudad. Móvil @NacionalAM870 @PonePrimera870 #NosLevantamos pic.twitter.com/vv3Hj6HsZt — Hernán Mundo (@HernanMundo) 27 de julio de 2018

Un automóvil cayó esta madrugada desde la Avenida General Paz y terminó volcado sobre uno de los jardines ubicados debajo de la autopista a metros de un destacamento policial. Pese a la aparatosa caída, que dejó al vehículo destruido, no hubo víctimas fatales.El hecho se produjo este viernes pasadas las 2:00, el auto que transitaba por la Avenida General Paz mano a Lugones perdió el control y tras romper el guardarrail en la bifurcación hacia la Avenida del Libertador mano a Provincia.El conductor del Volkswagen Voyage color blanco, un joven de unos 25 años, no sufrió heridas graves, pero por precaución fue trasladado al Hospital Pirovano.Según testigos, el auto circulaba con exceso de velocidad. "Velocímetro clavado en 170", detalló uno de ellos.Pese al accidente, el tránsito sobre Libertador no fue interrumpido y el personal de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y el SAME trabajaban en el lugar.