Video: Brutal ataque a un abogado de Gualeguay

Humberto Demarchi, un abogado de Gualeguay de 71 años y con 45 años en el ejercicio de la profesión, denunció que fue brutalmente golpeado con un bate de béisbol en la puerta de su casa.



"Se me apareció de repente, una persona alta con casco blanco, capa amarilla de lluvia, sacó un bate de béisbol y empezó a golpearme, por la cabeza primero, después me volteó, y cuando estaba en el piso, salió mi mujer", rememoró a Canal 2 - Gualeguay Tv Color S. A.



"Fue con mucha saña y no emitió ni una sola palabra", indicó.



Hasta el momento se desconocía el motivo del violento ataque.