Dieron a conocer detalles de la autopsia de la joven que falleció en la cárcel

El médico forense Marcelo Benetti realizó el examen al cuerpo de Mónica Janet Gutiérrez, la interna de 23 años que el martes falleció en la Colonia Penal El Potrero, de Gualeguaychú. No tenía lesiones físicas externas visibles ni señales de defensa.



El fiscal que tiene a su cargo el caso, Martín Gil, recorrió la Unidad Penal Nº 9 y se abocó a lo registrado el martes en el pabellón de mujeres. Se entrevistó con el Director de la cárcel, con el personal penitenciario y con las demás internas. Se interiorizó sobre el altercado que protagonizó la víctima con otra interna y se mostró en video lo sucedido. Incluso se exhibió el arma blanca que le fue secuestrada, que Gutiérrez entregó voluntariamente tras la pelea pocos minutos antes de decidir su muerte.



La joven de 23 años, que tenía a su pareja también alojado en la misma unidad penitenciaria, fue llevada a la sala de requisa y de allí a otra sala donde quedó sola a la espera de una sanción disciplinaria. Cuando las dos guardias regresaron cinco minutos después la "encontraron ahorcada con una chalina, pero aún con signos vitales". Se informó que uno de los hombres que trabajan en la unidad cortó la tela y en un móvil de la institución fue trasladada al Hospital, a donde ingresó ya sin vida.



Según el estudio preliminar de la autopsia, Mónica Janet Gutiérrez no estaba embarazada como trascendió y se confirmó que la causal de muerte fue por un paro cardiorrespiratorio a consecuencia de una asfixia por ahorcadura.



"Tendremos que esperar unos días para tener un informe respecto a si existe presencia de sustancias en el cuerpo, ya que es un estudio que no se realiza en Gualeguaychú", reveló a el fiscal de la causa, Martín Gil. Por último confirmó que "la investigación judicial continúa".



La familia de la joven confirmó esta mañana que se constituirán como querellantes en la causa.