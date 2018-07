Detuvieron al hombre que amenazó al fiscal que pidió perpetua para Nahir Galarza

Las amenazas

"Desde Gualeguaychú se libraron exhortos al Juzgado de Buenos Aires para que esta persona sea detenida. Así ocurrió en el día de hoy, pese a"Esperamos que se le otorgue el alta médica para trasladarlo a nuestra jurisdicción y tomarle declaración como imputado", agregó Bartolo."Mientras tanto sigue pendiente una apelación por parte de la defensa del imputado. La misma es una solicitud para que cese el pedido de captura para esta persona. Resolverá sobre este punto el Juzgado de Gualeguay", concluyó.Cabe recordar que durante la feria judicial se presentó en Tribunales el padre del imputado por las amenazas contra el fiscal Sergio Rondoni Caffa y su esposa. Las mismas habían sido efectuadas a través del servicio de mensajería de la red social Facebook pocas horas después de que el"El abogado defensor del imputado realizó una serie de presentaciones solicitando que cese el pedido de detención. Esto fue denegado por el Juez de Garantías Mario Figueroa, por lo tanto el mismo continúa vigente. El padre y su abogado informaron que la persona imputada por el delito de amenazas se encuentra internado en una clínica psiquiátrica de Capital Federal. Dicha situación se certificó con la presentación de los correspondientes certificados médicos", informó a R2820 la fiscal Bartolo."Tené cuidado de no aparecer con un tiro en la cabeza, hijo de puta", fue la más contundente de las amenazas que recibió el fiscal de un perfil que durante el juicio a Galarza comentó diferentes artículos periodísticos, manifestándose a favor de la joven y contra el accionar de la Justicia.Según publicó R2820, dos horas después de finalizados los alegatos del Ministerio Público Fiscal en el marco del juicio por el crimen de Fernando Pastorizzo, comenzaron a llegar los mensajes que hacían referencia a la época en que Rondonni Caffa estuvo como empleado judicial en el sur, "a modo de chantaje le escribieron a su esposa diciéndole que se quedó con dinero narco. El mensaje lo recibió anoche y lo vio hoy a la mañana",Entre otras cosas, en el mensaje también decía que el emisor de las amenazas no tenía "ningún poder" pero que no le gustó como Rondoni Caffa "trató a esta chica", en alusión a Nahir Galarza.Oportunamente, la Dra. Natalia Bartolo, quien investiga desde un primer momento las amenazas de muerte a Rondoni Caffa y su esposa, relacionóEn este sentido la fiscal dio pasos certeros hasta dar con el paradero del hombre que amenazó a su par: el hombre reside en Capital Federal y trabaja para un organismo público bonaerense.Según supo, pocos días después de ser identificado en la oficina en la que se desempeña como empleado de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) ,Días atrás, el padre del imputado por las amenazas se presentó junto a su abogado, Dario Carraza, según trascendió, para "comprometer la comparecencia del imputado, una vez que esté en condiciones de hacerlo". La intención de la defensa fue demostrar que esta persona se pone a derecho y responde a los requerimientos de la Justicia, aunque no hay reconocimiento formal de la autoría del delito.