Joven acordó siete años de cárcel por un intento de homicidio en Anacleto Medina

Enzo Kartansian, un joven de 19 años, acordó en un juicio abreviado, la pena de siete años de prisión por el intento de homicidio de Jonathan Maidana, en el marco de una disputa de larga data entre familias antagónicas con personas fallecidas de manera violenta en ambas partes, en barrio Anacleto Medina de Paraná.El hecho que se les imputó a Kartansian y JDR ocurrió minutos antes de las 13.20 del miércoles 25 de enero de 2017, cuando ambos procuraron dar muerte a Jonathan Maidana cuando éste trabajaba en inmediaciones de Luis Palma y Montiel, en Anacleto Medina. Tras arribar en un carro de tracción a sangre al lugar, le dispararon entre 3 y 4 disparos con un revólver a corta distancia, impactándole al menos dos, uno en el hombro y el otro en el brazo de Medina."Considero que la pena fue adecuada a la culpabilidad", confirmó a, la defensora Corina Beisel, al tiempo que agregó: "Se tuvieron como atenuantes, la carencia de antecedentes penales de mi defendido, su joven edad y su adicción a los estupefacientes".En la oportunidad, la abogada defendió el procedimiento de juicio abreviado y reflexionó en torno a los problemas de adicciones de los que son víctimas los jóvenes sometidos a procesamientos penales."Desde la defensa entendimos que el proceso abreviado es un derecho que tiene la persona en conflicto con la ley penal, es un instituto plenamente vigente en el Código Procesal Penal, y no en todos los casos, es una buena salida alternativa que la persona reconozca la responsabilidad de los hechos a cambio de un tratamiento benévolo por parte del Estado", explicó Beisel."En los tres hechos, dos robos agravados por el uso de arma de fuego cuya actitud no pudo ser acreditada y un homicidio simple en grado de tentativa, si hubo intervención de otra personas, tal como lo relató el fiscal y alguno de ellos eran menores, pero mi defendido tuvo una causa siendo menor y es la que formó parte del acuerdo", agregó.Es que junto a Kartansian, al momento del hecho, se encontraba otro adolescente inimputable de 17 años, el cual, posee antecedentes por dos declaraciones de autor material y responsable del delito de Homicidio en grado de tentativa, sentencia que espera su integración por parte del Juzgado Penal de Menores, puesto que la Ley prescribe que la integración de la pena de un menor se debe realizar cuando el imputado cumple los 18 años.Según pudo registrar, durante la audiencia de juicio abreviado, a Kartansian, los jueces le preguntaron si era consumidor de estupefacientes, a lo que éste respondió de forma afirmativa."Hay momentos en los que dudamos si nuestros defendidos tuvieron la capacidad para enfrentar un juicio penal, y luego, por el colapso que posee el Servicio Penitenciario a la hora de atender estas cuestiones porque no se cuenta con los recursos humanos para brindar una atención integral a este tipo de problemática", reflexionó Beisel.Y continuó: "En la unidad penal vamos a encontrar muchos jóvenes que han transitado un pasado de adicciones y que penosamente, dentro de esa situación de encierro, la siguen padeciendo con el silencio o la mirada hacia otro lado de todos los que sabemos que esto pasa pero que, de eso no se debe hablar".