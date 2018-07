Buscan a una adolescente de 14 años que fue a clases de guitarra y no regresó

Foto: Buscan a Soledad Duré.

Una adolescente de 14 años de edad es intensamente buscada por la Policía de Nogoyá, luego de que la madre de la menor denunciara que este miércoles por la tarde, no regresó a su domicilio luego de concurrir a clases de guitarra en la Casa de la Cultura y cuya sesión se canceló, por lo que la adolescente se retiró del lugar.

Se trata de María Soledad Duré de 14 años, que ayer no regresó a su hogar y tras ser buscada por sus familiares se decidió realizar la exposición para dar con su paradero, supo Elonce.

La denuncia fue radicada ante la Comisaría del Menor y Violencia Familiar, por su madre Stella Andrade, quien explicó que hasta altas horas de la noche, la buscaron con compañeros de escuela y amigos pero no lograron dar con la menor.



Desde la policía de Nogoyá, difundieron rasgos de Soledad Duré para solicitar colaboración a la población y poder hallar a la menor. Al momento de retirarse de su hogar, María Soledad Duré de 14 años, vestía jean chupín color azul, campera inflable negra y zapatillas blancas.

La policía indicó que cualquier persona que tenga algún dato para dar con el paradero de Soledad, se pueden comunicar al número 101 o (03435) 422222 que está disponible las 24 horas del día.

En tanto, también se pueden comunicar con cualquier comisaría o con la familia de la adolescente al 3435615844.