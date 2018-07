Robaron en una tienda ubicada a media cuadra de la comisaría

Malvivientes, previo forzar la puerta de ingreso, robaron indumentaria de una tienda ubicada a media cuadra de la comisaría de San Benito, durante la noche de este miércoles."El chico que atiende me llamó alrededor de las 8 y me dijo que habían abierto la puerta y entraron a robar", confirmó a, Alejandra, una de las encargadas del local que gira bajo la razón social "Modas Abyir"."Se llevaron entre 30 y 40 jeans de dama, y unos 300 pesos en cambio", reveló. Se estima que la mercadería robada ascendería a un valor cercano a los 16.000 pesos.El local no cuenta con cámaras de seguridad y está ubicado a media cuadra de la comisaría de San Benito, sobre Avenida Friuli y calle Belgrano."Es la primera vez que pasa esto y ahora estamos con miedo de que pueda volver a pasar algo", comentó la vendedora, que dijo ser oriunda de Bolivia.