Chofer de remis fue denunciado por intento de abuso de una menor

En los últimos días se viralizó a través de WhatsApp una denuncia anónima contra un hombre de unos 55 años al que se lo acusa de intentar abusar de una adolescente en la madrugada del domingo cuando la debía trasladar hasta su domicilio.El fiscal Martín Gil tiene a su cargo la investigación por la denuncia que radicó en la Comisaría Segunda la madre de la víctima y también la que efectivizó poco después el hombre acusado del abuso: un chofer de remis que ya fue apartado de la empresa en donde trabajaba.La única que se animó a hablar sobre lo sucedido fue la madre de la adolescente. La menor deberá presentarse próximamente en los Tribunales de Gualeguaychú para confirmar la denuncia con una psicóloga en una Cámara Gesell.Relató que ella tomó conocimiento de lo sucedido varias horas después, cuando su hija le informó lo que le había pasado y de la inesperada visita del remisero a su casa para devolverle el teléfono celular que había quedado en el auto."El sábado a la noche ella fue a una fiesta y cuando terminó llamó a un remis. Ella se sube al auto, le indica la dirección y se pone a mirar el teléfono. Cuando quiso acordar el tipo paró el auto en el parque y se le vino para el asiento de atrás. La manoseó, la toqueteó. Ella le pedía por favor, lloraba, y no sé si le habrá dado lástima o qué, la llevó hasta la costanera y ahí la largó", relató la mujer sobre lo que le había narrado su hija.

El remisero fue desafectado de la empresa al comprobarse el recorrido a través del GPS

Una vez que regresó a su casa, la adolescente no dijo nada. Se acostó a dormir y así pasó gran parte del día. Sólo se levantó a comer, pero no dijo nada de lo sucedido. Su madre salió por la tarde durante unos minutos y mientras ella estaba sola en el domicilio recibió una visita inesperada. El hombre que, supuestamente, la había atacado fue a regresarle el teléfono celular que había quedado en el VolksWagen Surán."Mi hija le recibe el teléfono y le dice: 'yo sé muy bien lo que vos hiciste conmigo, ni sueñes que no te voy a denunciar'. El tipo le dice 'qué decís nena, de qué estás hablando' y se va. Ella sale atrás de él y alcanza a tomarle el número de patente del auto y el número de móvil de la empresa, y gracias a ello pudimos ubicarlo", explicó la mujer.Cuando la madre regresa a la casa toma conocimiento de todo lo sucedido y a partir de ahí se radica la denuncia. También se puso en conocimiento a los propietarios de la empresa de remis, que aportaron todo lo que tenían y colaboraron con la denuncia. Incluso se pudo comprobar a través del GPS el recorrido del vehículo y se estableció que a la hora señalada ese móvil estaba en el Parque Unzué."Ella ni siquiera quiere hablar del tema, no está bien. Es una chica sana, recontra estudiosa, que tuvo la mala suerte de tomar un remis y que le pase esto. Yo hice la denuncia para que no le pase a otra chica", indicó la mujer que poco optimismo tiene en que esta denuncia avance en la Justicia de Gualeguaychú."Yo no quiero exponer a mi hija, porque el tipo va a salir a decir cualquier cosa. No le van a hacer nada. Qué le pueden llegar a hacer, si es la palabra de él contra la de ella. Entonces, para qué la voy a exponer", mencionó la mujer en diálogo con El Día.