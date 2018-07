El 2 de agosto se sabrá si confirman o anulan pena al asesino de Josefina López

El lunes 2 de agosto la Cámara de Casación Penal de Paraná se expedirá sobre el recurso presentado por la Defensa de Juan Carlos "Víbora Acuña", condenado por el femicidio de Josefina López, en Concordia.Así lo indicó el doctor Alejandro Giorgio, uno de los defensores del condenado, quien junto al doctor Sebastián Tito, apelaron la sentencia en primera instancia de la Sala penal de Concordia, el 21 de julio pasado.Entre los planteos de la defensa para pedir la nulidad se argumentó que hubo una "valoración de pruebas caprichosa y arbitraria". Entienden que "no se alcanzó la certeza" sobre la responsabilidad de Acuña en el hecho."Como defensores oficiales estamos obligados a defender a los imputados en el caso de Acuña no había indicios que lo ubicara en tiempo y espacio. Hay 60 pruebas periciales sobre la ropa, el semen, ninguna dio positiva. No hay testigos presenciales que lo ubiquen en San Carlos cuando Josefina desapareció. Insistimos y estamos convencidos en lograr la nulidad en Casación y si es adverso el fallo recurriremos a al Superior Tribunal de Justicia (STJ)", adelantó."El femicidio de Josefina es un hecho aberrante. No queremos que quede impune pero creemos que el señor Acuña no fue. Lo que le pasa a él le puede pasar a cualquiera de nosotros, tenemos que velar por el debido proceso y las garantías constitucionales", abogó.En ese sentido, el abogado señaló que el camino "es hacer un nuevo juicio y que se siga investigando hasta dar con el responsable"."Hay líneas investigativas que se descartaron y que deberían retomarse ya que el hecho no está prescripto", explicó.En tanto indicó que a Acuña "lo perjudicó el antecedente de violación de una menor y fue al juicio ya condenado de antemano".El hombre fue enjuiciado y condenado por la muerte violenta de Josefina, quien desapareció de su hogar el 29 de julio de 2015 y, luego de 27 días de búsqueda, el 23 de agosto, partes de su cadáver fueron hallados en un descampado ubicado en una zona conocida como el Naranjal de Pereda, al este de Concordia, cerca de la costa del río Uruguay.El Tribunal integrado por la vocal Silvia Isabel Gallo, Edwin Ives Bastián y Martín Francisco Carbonell, condenaron a prisión perpetua -por Homicido doblemente calificado por alevosía y femicidio- a Juan Carlos Acuña, alias "El Víbora", de 47 años, de ocupación albañil, cosechero y boxeador profesional, nacido en Baradero, Provincia de Buenos Aires y que vivía en Concordia donde mantenía una relación con la tía de la víctima.Fuente: