Padre de interna que apareció muerta en la celda denuncia "puntos oscuros"

Policiales Murió una interna en la granja penal de Gualeguaychú

Rodolfo Bernigaud, padre de la joven Jeanet Gutiérrez, que apareciera ahorcada en la Granja Penal de El Potrero, dijo que "en vez de a un centro de rehabilitación la mandaron a la cárcel", y agregó que "hay muchos puntos oscuros en el hecho". La joven fallecida era adicta, tenía dos hijos, estaba embarazada y en la misma unidad de El Potrero se encontraba su pareja, Osvaldo Gutiérrez, con quien hace un año habían asaltado una tienda en la zona norte.Bernigaud manifestó que "supuestamente se dijo que mi hija se ahorcó, lo cual está en duda. El cuerpo fue manipulado y retirado por los agentes penitenciarios sin la presencia de un médico forense en el lugar las autoridades nos han dicho que hasta el jueves no nos pueden entregar el cuerpo ya que no hay forma de realizar la autopsia. Lo que queremos es que ese estudio lo realicen médicos forenses de la Gendarmería, porque hay muchas cosas dudosas en la muerte de mi hija".De acuerdo a lo que indicó Bernigaud, "mi hija no fallece en la cárcel, sino que es llevada al Hospital en una camioneta, en lugar de hacerlo en una ambulancia. Ese traslado demoró más de media hora para recorrer los 20 kilómetros que hay de distancia entre El Potrero y el Hospital y falleció en el camino. Pero nos dijeron que se había ahorcado con una chalina".El padre de la joven explicó que "hacía dos días habíamos hablado por teléfono con ella, porque le daban 15 minutos de permiso para poder comunicarse con sus familiares, y estaba lo más bien y ayer cuando la madre fue a visitarla se encuentra con la novedad que estaba muerta. Sabíamos que tenía problemas con una interna que habían traído de Paraná y que por una pelea ella había sido castigada".Bernigaud confirmó que su hija Jeanet "había sido condenada a 4 años de prisión por un robo a una tienda, tenía dos hijos de 1 y 5 años de edad que están bajo custodia nuestra y ahora supuestamente estaba embarazada". (Radio Máxima)