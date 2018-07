Hubo momentos de tensión por un hombre que amenazó con quitarse la vida

Un hombre de 84 años permaneció atrincherado en el interior de su casa de calle Urquiza en 200, en Paraná, y amenazaba con quitarse la vida, supoEl mediador Cabello del Campo se hizo presente en el lugar, y por disposición de la Fiscalía en turno, se tomaron los recaudos pertinentes a través de la intervención del personal policial de Investigaciones y Criminalística.Finalmente, tras horas de tensión, el hombre fue asistido y desistió de su actitud, supo"El personal policial se entrevistó con un hijo de este hombre de 84 años, el cual, amenazaba con quitarse la vida", confirmó a, el jefe de la Departamental de Policía de Paraná, Marcos Antoniow. "También se solicitó la presencia del mediador policial para que trate de disuadir la actitud de esta persona", el cual, se presume que tenía un arma de fuego.De acuerdo a los primeros datos que reveló el comisario, esta persona manifestó que "no quería ver a los uniformados", y por protocolo policial, "la directiva fue la de no ingresar al domicilio, dada la situación del llamado que advertía que la persona estaría con intenciones de quitarse la vida".Según los datos a los que accedió, el hombre de 84 años atravesaría un cuadro de depresión por la pérdida de su esposa."Se determinó un perímetro para quitar la presencia de móviles y uniformados a la vista, para que esta persona no se ponga nerviosa, y tratar de convencerlo, por los medios que está haciendo ahora el hijo, y una vez que llegue el mediador, a través de su actuación, ver cómo se puede resolver esta situación y cambiar la actitud de esta persona", explicó el funcionario policial.