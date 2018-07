Condena a Nahir Galarza: Los jueces detallaron cómo ejecutó el crimen

Policiales Investigarán dos falsos testimonios surgidos durante el juicio a Nahir Galarza

Sin arrepentimiento tras el crimen

Contradicciones

El vínculo

Cómo ejecutó el crimen

Policiales Los fundamentos de la sentencia que condenó a Nahir Galarza a prisión perpetua

La joven de 19 años fue hallada culpable de asesinar a su novio, Fernando Pastorizzo, de dos disparos. Para los jueces se trató de un plan "pre ordenado" y ejecutado con frialdad. Argumentaron que durante el juicio, la acusada eligió la estrategia de desvirtuar los hechos con declaraciones confusas y por momentos falsas."El comportamiento posterior de la imputada, quien lejos de auxiliar por sus propios medios o de solicitar aunque sea de manera anónima la emergencia médica para atender a la víctima,por lo ocurrido", mencionó el Tribunal integrado por Mauricio Derudi, Arturo Dumón y Alicia Vivian.Asimismo, los jueces explicaron la dura pena al señalar que "el accionar mortal fue dirigido hacia una persona joven, a un adolescente -igual que la propia encartada- con".Al hablar de las contradicciones, los jueces manifestaron que la imputada "ha incurrido en, con el claro afán de procurar que sus dichos puedan encontrar una explicación posible en el marco de la información que aportaba la prueba, aunque descuidando que de esa forma su relato no guardaba coherencia con lo anteriormente declarado".Más aún, los jueces indican que ", lo cual se aprecia con absoluta transparencia de los dos mensajes de WhatsApp que escribiera hacia el teléfono de Fernando Pastorizzo a las 5:52 horas del día 29 de diciembre, es decir, con la víctima ya fallecida, consignando "La podes cortar?" y "Ya te dije q no me vi con nadie", reproduceTambién los jueces rechazan la hipótesis del accidente y establecieron "que el arma secuestrada se encontraba en perfectas condiciones de funcionamiento".Para el Tribunal "queda corroborado que la relación entre Fernando y Nahir, iniciada aproximadamente en el año 2013 a estar a la leyenda impresa por la misma encartada a la foto, perduró hasta al menos el día 25 de diciembre de 2017, desarrollándose durante todo ese lapso con algunos desencuentros propios de cualquier pareja, pero que en modo alguno han significado una interrupción seria de la vinculación, de manera tal que puede considerarse a la misma como estable y permanente"."Se puede concluiren el sentido jurídico que debe asignarse a tal expresión, absolutamente respetuosa y en consonancia con la finalidad que ha tenido el legislador al sancionarla", remarcan los jueves."En primer lugar se encuentra certeramente comprobado que, entre ambos, existía una relación íntima y afectiva que rebasaba con holgura los límites de una relación de amistad.En ese sentido se debe tener en cuenta que no se ha discutido la afectividad e intimidad que existía entre ellos, aspectos que fueran reconocidos por la misma imputada al prestar declaración durante el debate, indicando incluso que con Pastorizzo tuvo su primera relación sexual a los 16 años de edad", indican los magistrados."Nahir Galarza efectuó citas que fueron desvirtuadas", dice uno de los magistrados. "Se ha probado que el arma no la llevaba Fernando Pastorizzo, que la imputada no fue arrojada por aquél por la escalera. En la misma línea,, y que al caerse, la moto estaba parada, lo que también pone en crisis los dichos de la encausada".Sobre la madrugada del crimen, uno de los jueces expresó que "".Argumentaron que