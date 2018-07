Acusados de robo y extorsión quedaron en libertad

Fueron liberados bajo caución juratoria dos sujetos acusados de hurtar una bicicleta y luego intentar cobrar una recompensa por su devolución. La audiencia se realizó esta mañana y la jueza de Garantías Melisa Ríos les impuso a los acusados severas medidas de coerción como no acercarse a la víctima del hecho, vecina de uno de ellos, ni a sus familiares no comunicarse por ningún medio ni por terceras personas con ellos, incluyendo los familiares de ambos, no acercase al domicilio de la víctima en un radio de 200 metros, todo ello bajo advertencia de revocarles su libertad y alojarlos en la UP4.



A Lázaro Antúnez de 22 años y a Damián Caraballo de 20, la fiscal Gabriel Seró les imputa haber sustraído el 20 del mes en curso, alrededor de las 19:30 de un domicilio ubicado en 13 del Oeste y 9 del Norte, una bicicleta propiedad de una mujer. Posteriormente la damnificada recibió mensajes en los que le decían que si quería su bicicleta de egreso, debía pagar 5000 mil pesos. La citaron en la plaza del barrio Vicoer, donde ambos fueron aprehendidos por una patrulla policial, teniendo en su poder el rodado en cuestión.



El abogado defensor, José Pedro Peluffo aportó una prueba que podría cambiar la carátula de la causa de Robo Simple y Extorsión en Grado de Tentativa, a la de Encubrimiento. Como la causa está en sus inicios y aún resta la desgravación de los mensajes, la fiscal Gabriela Seró, teniendo en cuenta que ambos carecen de antecedentes, solicitó la libertad de los mismos, bajo Caución Juratoria las medidas de coerción antes citadas.



Cabe señalar que la dueña del rodado lo reconoció como propio y advirtió que los familiares de uno de los acusados habían concurrido a su domicilio para que retirara la denuncia, lo que constituye un agravante para la situación del detenido, ya que al imputarles el hecho, la magistrada le había comunicado tal prohibición. No se tuvo en cuenta este hecho por ahora, pues los familiares mencionados no habían sido avisados por el detenido. De todas maneras la Fiscalía sostuvo que está ante un hecho delictivo, perpetrado por ambos, ya sea que hayan robado la bicicleta y pedido rescate o que hayan encubierto a quién lo hizo, publica el diario La Calle.