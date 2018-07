Buscan a Tatiana: Su madre contó qué pasó la última vez que la vio

Sociedad Buscan a una adolescente de 15 años que desapareció el pasado 29 de junio

El 1º de julio fue la última vez que la madre de Tatiana María Alejandra Acosta vio a su hija en la ciudad de Concordia. Ese día dijo que el novio, con quien vivía, le había pegado y que decidió irse a la casa de una amiga. Desde entonces la están buscando y tras la denuncia desde la Policía se solicitó colaboración para localizarla.María Acosta, su madre, relató que "el 30 de junio le pidió al novio permiso para ir a un baile con su suegra. Fueron, pero ella no volvió a la casa. Al otro día apareció mi yerno para preguntarme si no sabía dónde estaba Tatiana. No sabíamos nada de ella"."A las horas llegó mi nena a mi hogar y me contó que él le había pegado. Me explicó que no iba a volver con él, dijo que le iba a pedir los documentos y la ropa y que iba a venir a mi casa a quedarse conmigo", relató a CN.Pidió que "si alguien la tiene que me la devuelva a la nena. Ella sabe que las cosas se solucionan, le digo que no tenga miedo si es que el novio, Daniel Espíndola, le ha pegado. En las redes sociales nos han dado pistas falsas. En el momento no hice la denuncia porque me confié en el muchacho, que me dijo que la había hecho"."Ojalá esté bien y aparezca pronto, porque eso es lo que más queremos como familia. Ellos venían todos los días para casa. No sé qué pensar, la veía bien, ellos estaban bien. Ella a veces se iba pero a la casa de las amigas y después volvía. Siempre estaba comunicada conmigo, pero ahora el teléfono quedó en lo del novio. De igual manera ella ante cualquier cosa iba a un cyber o pedía una computadora, pero ahora ni eso. Puede ser que no esté en Concordia, que esté en otro lado", manifestó.