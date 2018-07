Hallaron a una joven sin vida en hotel del centro: Dejó una carta de despedida

Funcionarios judiciales, bomberos y personal policial se hizo presente en un hotel ubicado en la esquina de La Rioja y Buenos Aires de la ciudad de Concordia. Los responsables del hotel denunciaron el hallazgo del cuerpo de una joven mujer, que habría ingresado al establecimiento en la noche de este lunes, cerca de las 20.De acuerdo a lo señalado por fuentes judiciales, la víctima fue identificada como Rita Jaime, de 25 años de edad y se trataría de una persona con domicilio en Concordia. Personal de Criminalística y un médico forense trabajaron en el lugar para poder establecer las causas y circunstancias del deceso.El titular de la Fiscalía N° 6 de Concordia, Darío Guillermo Mautone, dijo a Elonce que "la chica habría andado mal con la pareja y dejó una carta de despedida a su pareja", afirmó el funcionario judicial, aunque prefirió no dar mayores detalles sobre el caso de la joven hallado en un hotel céntrico de Concordia.Por otra parte, el fiscal señaló que la joven "entró sola anoche al hotel y no se supo nada, ni salió hasta hoy, que el personal del hotel encontró el cuerpo", dijo y agregó que se debe esperar los resultados de la autopsia. Asimismo, el fiscal adelantó que en un primer examen, el médico forense no