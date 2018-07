"El novio le había pegado", reveló la hermana de adolescente desaparecida

Sociedad Buscan a una adolescente de 15 años que desapareció el pasado 29 de junio

El 1 de julio fue la última vez que la madre de Tatiana María Alejandra Acosta vio a su hija en la ciudad de Concordia. Ese día dijo que el novio, con quien vivía, le había pegado y que decidió irse a la casa de una amiga. Desde entonces la están buscando y tras la denuncia desde la Policía se solicitó colaboración para localizarla. Hoy se cumplen 23 días de ausencia y la angustia crece minuto a minuto.Según informó la Policía en un comunicado que "a raíz de la denuncia radicada en la Comisaría del Menor y la Familia se solicita la localización de la menor Tatiana Acosta, de 15 años, la cual falta de su hogar sito en Giuliani y Brown, desde el día 29 de junio de 2018. Por cualquier dato de interés comunicarse con el Comando Radioeléctrico (101) o con la comisaría al 0345-4225161".Viviana, hermana de la adolescente, reveló:. Desde ese día mi mama empezó a mandarle mensajes y no se supo más nada de ella".Sobre el inicio de la búsqueda y el aviso a las autoridades, Viviana contó: "Estaba hecha desde día siguiente una exposición de que ella no regresó a su domicilio".. "Mi mamá habló con él, y dice que no sabe nada", dijo la hermana de la adolescente desaparecida, quien tiene serias dudas sobre el muchacho."Hablamos con la mayoría de la gente que ella se conocía pero nadie sabe nada. Anda sin documentos, sin nada, dejó ropa, dejó todo.Ayer se enteraron de algo que los sorprendió aún más: "Lo último que supe es que la fueron a buscar a mi mamá, le fueron a pedir que vaya a declarar a la comisaría porque"."Eso nos comunicaron hace dos meses desdey agregó que "no sabemos si salió de Concordia o no". Elonce.com