Revelan escalofriantes detalles sobre el crimen de un niño y dos mujeres

La cercanía con el Día del Amigo debió ser la causa para que Vanesa Bruno eligiera salir a cenar el domingo con una amiga. En su casa de la manzana F del barrio Bandera Argentina de la localidad mendocina de Maipú quedaron su madre, Alejandra Ferreyra (49), su hermana Karen Arenas (22), el novio de esta, Exequiel -a quien todos llamaban Richard-, y el hijito de Vanesa, Yariel, de sólo 4 años. Lo que la joven nunca imaginó fue que al volver, minutos de después de la 1 del lunes, encontraría a toda su familia asesinada a puñaladas. El horror en sus gritos alertó a los vecinos, algunos de los cuales habían minimizado algunos disturbios anteriores. El caso reavivó otro caso similar de Guaymallén y el de 2016 en Godoy Cruz.Por este triple homicidio está detenido el novio de Karen, Exequiel Ledesma (23), cuya coartada tendría fisuras y a quien complican aún más las manchas de salpicaduras de sangre que se encontraron en sus zapatillas y que habría intentado limpiar. Hay un testigo que dice haberlo visto salir de la casa en medio de la noche y que, al verlo luego detenido, confirmó que llevaba otra ropa distinta a la que tenía al dejar la vivienda de las víctimas. Detrás de esas prendas están los investigadores.El joven albañil podría ser imputado en las próximas horas por el fiscal de Homicidios Carlos Torres.El diario Uno de Mendoza reveló cómo quedó el escenario del triple asesinato, lo que podría orientar a los investigadores sobre cómo ocurrió y fundamentalmente confirmar si lo cometió sólo el sospechoso o contó con la complicidad de una segunda persona.A un costado de la cama, la policía encontró tendida también aSi bien el autor del crimen se encargó de limpiar todo con una mopa que apareció en el baño, su tarea no fue detallista y en el living quedaron muestras de que allí hubo sangre y que fue precariamente limpiada.Presumiblemente, Alejandra podría haber sido atacada allí y trasladada luego hasta su habitación en donde quedaron los tres cuerpos.También en el lavamanos del baño se encontraron restos de sangre que ahora deberá analizar el personal de Científica para corroborar a quién de las tres víctimas pertenece.Un dato que manejan los pesquisas es que, en principio,Según la investigación del caso, ExequielMás tarde, la discusión se habría tornado más violenta cuando el joven descubrió que Karen habría abierto un perfil en Badoo, una red social cuyo principal objetivo es ayudar a sus usuarios a conseguir parejas.Cuando los efectivos de Científica constataron el estado de las puertas y ventanas comprobaron que ninguna había sido forzada, por lo que se especuló con que quien cometió el homicidio tenía libre acceso a la casa o al menos era una visita frecuente.El móvil del robo se descartó cuando se encontró sobre la mesa del living una computadora, en la casa varios televisores y otros objetos de valor que podrían haber sido tentadores para quien entrase a robar.Además los pesquisas se encargaron de chequear a posibles sospechosos, entre los que figuró una pareja de Alejandra, pero se constató que la relación entre ambos era afectuosa, lo que quedó demostrado peritando su celular. Tampoco hay sospechas sobre la ex pareja de Vanesa y padre del pequeño Yariel, con quien la mujer ya no tendría relación ni contacto.