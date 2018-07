Periodista acreditado en Casa Rosada por supuesta radio entrerriana fue detenido

Un periodista acreditado en la Casa Rosada fue detenido el viernes pasado, según confirmó una alta fuente del Ministerio de Seguridad a. Se trata de Juan Manuel Illescas, representante de una radio de la localidad de Maciá, Entre Ríos, quien tenía pedido de captura por abigeato -hurto de ganado-, incumplimiento de las normas de comercialización de ganado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica de documentos públicos, según el expediente Nº 1312/11 de la Justicia de Formosa, que pidió su detención.Illescas no tuvo problemas en obtener permiso para trabajar en Casa Rosada y en el Congreso de la Nación, pero no pudo pasar por el filtro cuando pidió la acreditación para la reunión de ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales del G20, que se realizó el sábado y domingo últimos.En ese momento, los organizadores detectaron que en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) hubo un pedido el 21 de diciembre de 2016 y otro el 7 de mayo de 2017 de parte del Juzgado de Instrucción de Las Lomitas, Formosa. Cuando llegó esta información, la Policía Federal procedió a su inmediata detención, que se habría concretado el viernes a la salida de su domicilio en la calle Tacuarí.La radio por la que había pedido acreditación se llama Integral y también tenía un blog llamado "Noticias de Argentina. Periodismo e Información", donde escribía regularmente. "Trato de hacer periodismo independiente" explica en la home del sitio.En la Sala de Periodistas se recuerda que Illescas llegó a cumplir funciones periodísticas en tiempos en que Jorge Capitanich era jefe de gabinete y que, con el cambio de gobierno, estuvo mucho tiempo sin concurrir. Este año volvió, supuestamente, luego de haber superado una grave enfermedad.Como puede verse en su cuenta de Twitter, Illescas participaba de las distintas actividades oficiales donde se permitía la presencia de los periodistas, desde la última conferencia de prensa que dio el Presidente en la Residencia Presidencial de Olivos, hasta los informes de los ministros después de la reunión de Gabinete, o las habituales presentaciones de distintas áreas del Gobierno en el Salón de los Pueblos Originarios que está en la planta baja.El incidente pone al descubierto una seria falla en la seguridad presidencial: una persona con pedido de captura podía ingresar normalmente a la Casa Rosada y compartir espacios con el Presidente de la Nación. En diálogo con, desde el Ministerio de Seguridad deslindaron responsabilidades: "En Casa Rosada acreditan sin saber a quién, porque se hacen responsables los medios que presentan el pedido de acreditación. Sin embargo, al tratarse de un medio tan chico evidentemente el control no sirvió".