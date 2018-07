Preocupación por ola de robos en Pueblo Belgrano

En los últimos días se contabilizaron más de una docena de robos a viviendas ubicadas detrás de las Termas del Gualeguaychú y cuatro casas fueron blanco de la delincuencia en el último fin de semana. Los vecinos afectados presentaron una queja en la Municipalidad de Pueblo Belgrano y les quisieron cobrar.



Un lugar que históricamente ha sido tranquilo, se ha visto invadido en el último mes por una ola de robos. Esto no solo ha despertado la preocupación entre los vecinos de la zona comprendida por calles San Martín (al norte), Federal (al sur), Mariano Sánchez (al este) y Parera (al oeste), sino que también ha llamado la atención la repentina aparición de estos hechos delictivos.



Sólo en el último fin de semana se contabilizaron cuatro robos a distintos domicilios ubicados dentro de este radio, pero en lo que va de julio ya se produjeron unos 14 ingresos, aseguraron los vecinos, aunque desde la policía se bajó el tenor de la denuncia. La modalidad es siempre la misma, se estudian los movimientos e ingresan cuando los dueños de casa se ausentan por unas horas. Cuando regresan el panorama es idéntico: todo revuelto en busca de cualquier elemento de valor.



Una mujer que vive en calle Sola dejó su casa el jueves por la tarde para hacer unos trámites, en plena tormenta y cuando regresó se encontró con lo peor. Le reventaron a patadas una puerta de madera sobre la parte trasera de la propiedad y se llevaron el dinero que la víctima estaba ahorrando para el cumpleaños de 15 de su hija, supo El Día.



Otra mujer que vive a escasos metros, en San Martin casi Sola, también fue blanco de los delincuentes. Estudiaron sus movimientos y esperaron a que dejara el hogar para entrar y revolver todo. Cuando ella llegó de inmediato percibió que algo había ocurrido. Encontró las luces prendidas y adentro todo revuelto. No se llevaron nada de valor porque no encontraron, sólo una garrafa y otras cosas que significan más un dolor de cabeza que otra cosa.



Un hombre que tiene una vivienda sobre calle Diamante casi San Martín, a una cuadra del robo anterior, debió invertir unos cuantos pesos en reparar la reja y la ventana que los delincuentes rompieron para entrar al inmueble. Adentro no había mucho de valor y como en los otros casos, se llevaron lo que encontraron a su paso: microondas y otros electrodomésticos.



Los casos se repiten y las historias no difieren mucho unas con otras. La metodología siempre es la misma y hasta se cree que pueden ser chicos los que entran con la ayuda de adultos. Para romper una puerta se necesita fuerza y para entrar por espacios reducidos se debe tener la contextura física de un chico.



Los vecinos, preocupados, además de realizar la denuncia correspondiente por los hechos delictivos, decidieron presentar en la Municipalidad de Pueblo Belgrano una nota con más de 50 firmas para que el intendente Mauricio Davico tome cartas en el asunto y exija a las autoridades policiales y gubernamentales que se preste mayor atención a la situación.



Pero hubo algo que exacerbó a uno de los vecinos que concurrió a presentar la nota: "Me quisieron cobrar 45 pesos" para iniciar el expediente, relató el hombre hasta con cierto asombro: "además que nos roban tenemos que pagar para que el Intendente se entere".



Todo el cuadrante limitado por el río Gualeguaychú y el río Uruguay hasta la jurisdicción de Concepción del Uruguay está bajo la órbita de la Comisaría Quinta, ubicada en Guarnuccio y 30 de Noviembre, en el corazón del viejo Pueblo Belgrano. Con solo un móvil y 15 funcionarios para cubrir los tres turnos de guardia, este destacamento policial se las debe ingeniar para patrullar todo Pueblo Belgrano, el camino hasta el balneario Ñandubaysal, el Camino de la Costa y El Potrero. Esto significa que en la actualidad la Comisaría Quinta tiene a su cargo la jurisdicción más grande de Gualeguaychú con un solo patrullero.