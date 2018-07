Pelea entre futbolistas: Delantero de San Telmo apuñaló a ex arquero de Almagro

Piñas, patadas, insultos... La locura comenzó a las 6.39 de esta mañana en la esquina de una famosa cervecería de Hurlingham y culminó cuatro minutos después a menos de 50 metros de allí, en el estacionamiento de un Mc Donald's, donde quedó tendido en el piso Facundo Espíndola (24), muerto de una puñalada en el pecho.



Las imágenes de la brutal pelea se viralizaron rápidamente. Lo que no se sabía es que la víctima era un arquero que había pasado por Almagro y ahora estaba libre, según confiaron fuentes del caso.



Enseguida trascendió el segundo dato conmocionante: por el crimen hay dos detenidos y uno de ellos es un delantero del fútbol del Ascenso: se trata de Nahuel Alejandro Oviedo Betancourt, de 28 años, confirmaron a Clarín las fuentes.



Oviedo debutó en Primera División en Huracán y, actualmente, integra el plantel de San Telmo. No es la primera vez que va preso.



A Oviedo lo arrestaron junto a un amigo, de nacionalidad paraguaya, cuando ambos iban a bordo de un Peugeot 308 blanco por Villa Tesei. Según amigos y familiares de la víctima, el detenido y Espíndola no se conocían.



Eran las 6.54, habían pasado poco más de diez minutos del crimen y las cámaras de seguridad fueron claves para dar con el coche en el cruce de Vergara y Azurduy, en Villa Tesei.



Según las fuentes, "el auto presentaba manchas de sangre en el capot y en las ópticas delanteras" y se cree que ingresó al estacionamiento del Mc Donald's segundos después de que lo hiciera la víctima.



Y que allí, en el estacionamiento del local de comidas rápidas que ya estaba cerrado, le aplicaron un puntazo y huyeron de la escena del crimen. Apenas unos minutos antes, ambos se habían peleado con Espíndola a unos metros de allí.





Ahora, Oviedo y su amigo están presos, acusados del delito de homicidio simple.



Aunque, no es la primera vez que el futbolista pasa por esta situación: en 2011 fue condenado a tres años en suspenso por robar joyas de una casa de Villa Devoto y en 2013 terminó en el penal de Ezeiza por el ataque a un mujer policía en Chacarita.