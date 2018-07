Madre del chico atropellado por hijo de un diputado: Lo abandonó "como un perro"

Pide justicia

Atropelló, mató y huyó

Norma no encuentra consuelo. Su hijo Federico Rearte, de 22 años, fue arrollado por la camioneta Ford Eco Sport que conducía Fabio Correa, hijo de Walter Correa, diputado nacional de Unidad Ciudadana (UC) y secretario general del Sindicato de Obreros de Curtidores.Norma, además, afirmó que tras conocerse que el involucrado era el hijo del diputado del Frente para la Victoria, Walter Correa, todos los trámites se aceleraron. "Le iban a hacer la autopsia este domingo a la tarde para que me lo entreguen mañana, pero de repente un alma caritativa movió todo y le hicieron el examen ayer rápido", detalló."Este señor cuando me vea se va a acordar de estos ojos, porque cuando lo mire no voy a tener necesidad de decirle nada: con solo mirarlo ya está", sentenció Norma. La madre de Federico también rechazó cualquier tipo de acercamiento o "arreglo" con los familiares del involucrado en el "homicidio culposo"."Somos gente de laburo y no necesitamos la limosna de nadie. Solo quiero que le den la condena que le corresponde", subrayó."Nadie (de la familia Correa) me llamó, igual hay que tener mucho coraje y dignidad para hacer eso", afirmó Norma.Correa atropelló a Rearte, abandonó al joven y escondió la camioneta en la casa de su novia. Luego, se presentó en la comisaría 5° de Moreno, donde quedó detenido por "homicidio culposo".La fiscal 3 de Moreno, Luisa Ponte Corvo, investigará además si Correa estaba alcoholizado cuando mató a Rearte. La víctima era hijo de la portera de la escuela 24 de esa localidad.El hecho sucedió el sábado a las 16 horas en la calle Corrientes, a la altura de Soldado D'Errico, en el partido de Moreno, en el oeste del conurbano bonaerense.