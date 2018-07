Se roban 5 mil celulares por día en el país: Piden no mostrarlo en la calle

Los robos callejeros de teléfonos celulares en la Argentina llegan ya a un promedio de cinco mil hechos por día, en la mayoría de los casos por falta de cuidado de las víctimas al exhibir sus aparatos en la vía pública.Luego de una baja en las cifras de este delito, la problemática resurgió con fuerza en el primer semestre del 2018 y se teme llegar a los siete mil hechos diarios en poco tiempo."Estamos pidiendo que cuando se transite en la vía pública no se exhiba el teléfono", dijo Jorge Giordano, gerente de la Cámara de Agentes de Telecomunicaciones Móviles de Argentina (CATEMA), en declaraciones publicadas este domingo por Diario Popular.Agregó que "las víctimas de los robos callejeros de equipos de telefonía celular no tienen la responsabilidad en los hechos, pero la verdad es que estamos ante un escenario muy complejo en relación a esta problemática, que registra muchos casos de violencia extrema cuando la gente intenta impedir los robos"."Se había logrado terminar el 2017 y comenzado este año con un promedio de 4.000 hechos de forma cotidiana, denunciados formalmente, sin embargo el primer semestre culminó con una cifra que alcanza los 5.000 casos", precisó.El especialista dijo que "lamentablemente, hay que decirle a la población que este segundo semestre seguramente cierre con cifras más negativas, y tenemos por delante el enorme desafío de no regresar a los 7.000 hechos diarios de 2016, aunque todo hace indicar que nos dirigimos hacia allí de manera inexorable"."Podemos decir que se ha trabajado desde diversas áreas del Gobierno, implementando medidas con la intención de mejorar la situación, y se hizo un poco de ruido mediático con campañas, sin embargo el factor económico está causando problemas, acompañado por la suba del dólar y que en épocas de crisis aumenta la cantidad de bandas dedicadas a robar celulares", advirtió.