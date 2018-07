Un hombre está grave luego de ser acuchillado por la actual pareja de su ex

La denuncia policial fue recibida a las 16:30 de este viernes. En comisaría Segunda se hicieron presentes las tres personas, a los gritos, y los agentes pudieron constatar que uno de los hombres ? de nombre Walter, de 50 años ? presentaba una herida sangrante de arma blanca en la zona de la axila. Fue derivado rápidamente al hospital Masvernat, de Concordia. Conflicto Las otras dos personas ? una mujer de 43 y un hombre de 37 años, concubinos entre sí ? dieron su versión del conflicto. Manifestaron que la mujer había acordado con Walter - su ex pareja - presentarse ante escribano y firmar una autorización sobre la hija que tienen en común.



Hasta allí, concurrió acompañada por su actual pareja ? quién la acompañaba en la comisaría ? y, luego del trámite, empezaron las agresiones. En rigor, su ex pareja la violentó, el concubino la defendió y ambos se trenzaron en una fuerte lucha, donde resultó lesionado Walter.





La mujer exhibió un oficio judicial del juez de Familia, donde se lee la vigencia la prohibición de acercamiento entre ella y su ex pareja. Los uniformados procedieron al secuestro de un cuchillo, tipo faca, de hoja metálica que se habría usado en la escaramuza. Grave Referente a las lesiones de Walter, en un primer informe presentó lesiones leves, pero luego se constató el agravamiento de su cuadro médico. La herida fue en región auxiliar izquierda, con hemo-neumotórax y debió colocarse tubo de avenamiento pleural, quedando internado en el hospital Masvernat.



El fiscal Germán Dri ordenó la custodia policial del lesionado y - ante el agravamiento del estado de salud del herido ? dispuso, a las 19 horas, la aprehensión por el supuesto delito de "lesiones graves", del concubino de la mujer, quién quedó alojado en Alcaidía.



Fuente: Diario Río Uruguay.