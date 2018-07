Joven de Gualeguaychú acusado por estafas cumplirá prisión preventiva

Gonzalo Nicolás Moretti, oriundo de Gualeguaychú, fue detenido en Concepción del Uruguay, acusado de estafar a varios vecinos con supuestas inversiones. Fue imputado por las presuntas estafas y quedó alojado en la Comisaría Primera de la vecina ciudad, tras lo cual se lo notificó de los cargos y se solicitó la prisión preventiva en la audiencia que encabezó la jueza de Garantías Alejandrina Herrero.



La Fiscalía, a cargo de la doctora Albertina Chichi, dio a conocer los detalles de lo sucedido y remarcó los riesgos de fuga o entorpecimiento por parte del acusado, quien es representado por el abogado Alfredo Vitale.



Una vez escuchados los alegatos de las partes, la jueza resolvió darle lugar al pedido de la Fiscalía y dictó la prisión preventiva por 30 días para Moretti, quien quedó alojado en la misma dependencia policial, según publicó 03442. Uno de los casos en Gualeguaychú Un grupo de personas se vio perjudicada por el accionar del ex futbolista. Muchos de ellos relacionados con el fútbol, quienes aseguraron que nunca desconfiaron del accionar de quien hoy está imputado por la Justicia.



Uno de los perjudicados por el accionar del joven financista dialogó con ElDia y brindó detalles de la operación que llevó adelante. "Tenía una camioneta nueva con solo 10 mil kilómetros, que no podía usar por cuestiones de salud. Razón por la cual pensé en venderla para afrontar una serie de gastos relacionados con el tratamiento médico. Un amigo me presentó a una persona que supuestamente trabajaba en una financiera en Concepción del Uruguay y que tiempo atrás había realizado una serie de negocios con este amigo", relató.



El negocio consistía en entregar una suma de dinero para obtener una buena tasa de interés. Cuando el inversor quería el capital obtenido, el financista lo devolvía. Al menos así se lo habían contado a la víctima que dialogó con ElDía.



El costo del vehículo en el concesionario oficial era de 130 mil pesos. "Abonó la prenda -dinero en efectivo necesario para retirar el vehículo- y adquirió la camioneta que tasamos en 15 mil dólares a valor de $20. Recibí 5 mil dólares (en forma de pago), mientras que los restantes $10 mil los dejé como inversión para cobrar los intereses, luego de hacer todos los trámites en una escribanía", confió el denunciante.



Los primeros cuatro meses cumplió, pero luego, con el aumento descontrolado del dólar, el acusado desapareció. Ahora, el damnificado se encuentran a la espera "de lo que decida la Justicia", mientras que su abogado sigue trabajando con la idea de recuperar el dinero.