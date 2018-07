Habló comerciante que evitó ser estafado en la venta de un auto de alta gama

Policiales Desbaratan banda por estafa millonaria a concesionaria de autos en Paraná

Policiales Compraron vehículos de alta gama en Paraná y los pagaron con cheques sin fondo

"Crean asociaciones ilícitas y siguen operando"

Una estafa frustrada

Un comerciante víctima de un intento de estafa por parte de la banda que compraba vehículos de alta gama y pagaba con cheques sin fondos, escondidos detrás de una empresa fantasma, reveló a, cómo fue la operatoria y, y según apuntó, se trataba deEl comerciante dijo que se reunió con los presuntos compradores un fin de semana, para mostrarles el vehículo, y que luego los derivó a la agencia de motos que posee junto a su hermano, en esta ciudad, "para concretar el negocio"."Un tal Ricardo y un tal Ariel, que supuestamente eran tío y sobrino, querían pagarme una parte en efectivo, y la otra por medio de un cheque. Les dije que no tenía problemas pero que", continuó.El comerciante confesó que derivó a los presuntos compradores a la agencia "porque en el lugar hay cámaras de seguridad", y le encomendó a su hermano que "no les entregue ni la tarjeta verde, ni la llave, ni la boleta de compra-venta hasta que firmen el 08 ante el gestor".Es que según apuntó Claudio,En la oportunidad, el comerciante aseguró que la operatoria, "es más que una estafa"., sentenció el paranaense."Crean un SRL, le dan actividad comercial y financiera, comienzan a emitir cheques en un circuito de pago de un millón de pesos, y con el correr del tiempo empiezan a comprar autos y bienes inmuebles de comercialización rápida", detalló."Es una red muy grande", sostuvo, al indicar que no radicó la denuncia en sede policial, "porque no tengo garantías de seguridad.".Claudio aseguró anteque "la estafa no se concretó" porque no había entregado la documentación del vehículo.Además, según lo que explicó, los embaucadores, ": al primer vehículo te lo pagan de contado, y al resto, con cheques sin fondos. Sé que ya llevan seis millones de pesos en cheques rebotados", reveló.Finalmente, brindó una recomendación clave para evitar ser víctima de este tipo de estafas:, cerró.