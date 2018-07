Desbaratan banda por estafa millonaria a concesionaria de autos en Paraná

Policiales Compraron vehículos de alta gama en Paraná y los pagaron con cheques sin fondo

Cuentas sin fondos

La operatoria de la estafa

Estructura armada

Pasan de mano en mano

La estafa en Paraná

El subjefe de la División Robos y Hurtos de la policía provincial, Walter Giordano, brindó precisiones sobre el accionar de una banda de estafadores que compraba vehículos de alta gama y pagaba con cheques sin fondos, escondidos detrás de una empresa fantasma.El líder es un gitano de origen griego, de apellido Papadopulos, que en la ciudad capital de la provincia efectuó estafas por más de un millón de pesos.En Paraná realizaron una operatoria de cuatro vehículos de los cuales la investigación policial pudo recuperar tres, dos de ellos ya reintegrados al dueño damnificado.Giordano señaló que la División Robos y Hurtos tuvo "intervención a raíz de la denuncia de un ciudadano damnificado tomando conocimiento de una mega estafa producida a raíz de la compra de vehículos de un importante valor económico", publicó"Esos vehículos fueron comprados a través de un engaño o ardid generado en principio por el ingreso de la banda a la ciudad, quienes se relacionaron con gente de buen pasar, generando un ámbito de confianza. Habían realizado compras anteriores de vehículos de alta gama con cheques de una empresa fantasma, que son creadas con el fin de engañar. Operan con el libramiento de cheques que en principio tienen fondos, pero a posteriori cuando concretan otros negocios al querer cobrar, esas cuentas no poseen fondos", puntualizó.Explicó que "se tomó conocimiento y una vez pedidas las colaboraciones pertinentes, a las policías de distintas provincias del país, fuimos tomando conocimiento de la importancia de esta banda, teniendo la pauta de cómo se mueven y cómo operan en este tipo de negocios automotrices".En el caso de Paraná, dijo que "se realizó una operatoria de cuatro vehículos con una persona, la que fue mayormente damnificada"."Es una banda que aparentemente tiene varios años llevando adelante este tipo de ardid y son muy conocidos. En el caso de nuestra ciudad, como no eran conocidos, las negociaciones se hicieron directamente con estas personas de apellido Papadopulos", especificó Giordano."Son personas que tienen buen pasar económico y una estructura económica que les permite llevar adelante este tipo de operatoria. Tienen una estructura armada con el respaldo de una empresa encubierta de la cual tienen una cuenta con posibilidad de operar con cheques, lo cual denota una estructura económica importante. Están operando desde hace muchos años, tienen un grupo de personas que les facilita las operaciones en cuanto al manejo de los vehículos, deben tener una logística importante para realizar los traslados de provincia a provincia, operan con inmediatez ya que una vez que obtienen el bien a través del engaño tratan de realizar la transferencia de inmediato, antes de que se impacte algún pedido de secuestro del auto", describió.Acotó que "muchas veces se genera que cuando la policía o la justicia realizan la intervención sobre estos hechos, quizás los autos ya están transferidos. No obstante ello por los informes que se realizan y las tareas investigativas se puede conseguir el pedido de secuestro del vehículo pero lamentablemente también llegan a tener más de un damnificado debido a que el auto va pasando de mano en mano".Aseguró además que "de todo esto ya tomó conocimiento la Fiscalía de nuestra ciudad y las otras Fiscalías que tomaron intervención a partir de nuestra comunicación. En el caso de los vehículos recuperados hasta el momento ya tenemos contacto con otras policías y otras Fiscalías que ya saben de la operatoria y fueron los lugares donde se secuestraron estos vehículos".Sobre los hechos denunciados en Paraná, Giordano informó que "fueron cuatro vehículos relativamente nuevos de importante valor, de los cuales dos ya regresaron a poder del damnificado gracias al trabajo mancomunado que se hizo con otras policías y todo lo que se realizó desde la División Robos y Hurtos"."Un tercer auto está alojado en la ciudad de Mendoza, ya fue secuestrado y estamos en los trámites necesarios para ir a retirarlo, y faltaría un cuarto auto más", mencionó y admitió que "la forma de comisión de este tipo de hechos dificulta las tareas porque (los miembros de la banda) tienen contacto en todo el país".