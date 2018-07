Incendio consumió un vehículo en el que se trasladaba una familia de turistas

Una familia de turistas que aprovechó las vacaciones de invierno en Colón, partían de regreso a Ezeiza a las 19 horas de este miércoles por la Autovía Artigas, cuando su automóvil Ford Focus 2006 comenzó a hacer contraexplosiones como si estuviera "fuera de punto".



Hasta que su conductor comenzó a percibir humo en el tablero, por lo cual se estacionó en la banquina y sacó rápidamente a su familia, alejándolos del vehículo.



"En unos segundos el fuego comenzó a verse en el tablero y enseguida se extendió por todo el auto, saqué el matafuegos pero no pude hacer nada", dijo el conductor.



El Focus hacía todo tipo de explosiones, totalmente prendido fuego y en poco más de veinte minutos quedó reducido a hierros retorcidos.



El episodio llamó la atención que numerosos automovilistas que circulaban por la Autovía y no dudaron en brindar auxilio a sus ocupantes: algunos se ofrecieron a llevarlos hasta Buenos Aires, otros les brindaron hospedaje mientras esperaban la llegada de un familiar que vendría a buscarlos.



Recién a las 20 horas apareció una patrulla policial, pero los bomberos, que habían sido convocados de urgencia, nunca arribaron al lugar del siniestro. "No tendrían nafta", dijo el conductor del vehículo incendiado. (Diario El Sol)