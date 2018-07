El fiscal contó datos reveladores sobre la desaparición de Miño y Quintana

En feria

La camioneta

El nuevo fiscal en la causa, Facundo Cabral, reconoció a Diario Río Uruguay que hace poco tuvo acceso al expediente. Ratificando que la línea principal de investigación indica que "estos muchachos habrían desaparecido en la localidad de Virasoro", localidad en la que los concordienses "estuvieron varios días", al igual que la camioneta "que estuvo cerca de 15 días en la misma ciudad, antes de aparecer quemada", señaló el funcionario judicial de Corrientes.Cabral comentó que recién la semana pasada recibió el expediente "y ahora estoy en feria"; por lo que "aún no terminé de leer de manera completa" toda la causa.A pesar de ello, con lo que hasta el momento revisó de las fojas, le alcanzó para afirmar que "evidentemente, estos muchachos desaparecieron en Virasoro o en los alrededores", ya que hay testigos que confirman que "estuvieron más de un día" en esa localidad correntina.También aportó un dato contundente, aseverando que a la utilitaria Partner "la estuvieron desarmando por 15 días, en un lugar que no es donde apareció el chasis", sino que allí "fue llevada en un vehículo más grande".También afirmó que en la causa "hay testigos que no se explayaron" en todo lo que saben o "a los que no se los indagó todo lo que se podía". Aclarando que el Sistema Penal correntino la investigación "la dirige el Juzgado de Instrucción, el fiscal solo puede instar o aportar pruebas".