Detención de Nahir: "No tiene ninguna clase de privilegios", afirmó la policía

A la espera de los fundamentos

"Según pudo saberse tras romperse un hermético secreto político/policial, Nahir Galarza, detenida desde el 2 de enero en la Comisaría del Menor y la Mujer de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, vio invadida su celda de apenas dos metros de ancho por dos metros de largo por la inclusión de otras dos reclusas y de un suboficial detenido por corrupción", publicó este lunes el sitioEl medio de Buenos Aires, sostuvo también que "la celda en la que se encuentra Nahir fue reacondicionada, supuestamente, por cuestiones climáticas. Sin embargo, se cree que la intención real fue que la joven no sólo no viera que su nuevo compañero era un masculino sino también que se trataba de un suboficial detenido por corrupción", dio a conocer la publicación y agregó que el funcionario "fue alojado, en forma secreta por sus superiores en la celda en la que estaban Galarza y las otras dos reclusas, también de unos veinte años", señalóSin embargo, dicha publicación fue desmentida por autoridades policiales de Gualeguaychú. Incluso, se puede corroborar enEn tanto, el subjefe de la Departamental de la Policía de Gualeguaychú, comisario Cristian Ormachea, salió al cruce de las publicaciones y rechazó las acusaciones sobre "las molestias" que habría sufrido durante el fin de semana la detenida.Ormachea puntualizó que "lo que se viene publicando no es correcto porque como siempre hemos dicho, desde el primer día que la señorita Galarza quedó privada de su libertad en la Comisaría de la Minoridad y Violencia Familiar, no cuenta con ninguna clase de privilegios respecto de otras personas detenidas y mucho menos tiene una celda exclusiva para ella sola. Por el movimiento diario de detenidas y detenidos que tenemos en esa dependencia, hay que adecuarse a la capacidad existente. Y a veces hay que poner dos o tres personas en una misma celda, como ocurrió el pasado fin de semana. Esto es algo normal", remarcó el funcionario policial.Cabe recordar que Nahir Galarza se encuentra a la espera de los fundamentos del fallo en primera instancia de cadena perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo, los que serán leídos el 24 de este mes para poder iniciar las apelaciones a Cámara de Casación, Corte Suprema de Justicia y Comisión Interamericana de Derechos Humanos.Otra de las cuestiones que abordó Ormachea respecto del lugar de detención de Nahir Galarza, es que "la mayoría de las personas que van detenidas a la Comisaría de la Minoridad y Violencia Familiar lo están por pocas horas o días, es decir que son estancias transitorias. No es la primera vez que la detenida Galarza ha estado acompañada de otras personas en su celda", remarcó en diálogo conFinalmente, Ormachea fue taxativo: "Insisto: no tiene ningún privilegio y si la señorita Galarza está incómoda, que lo manifieste o que, a través de sus abogados, que pida el traslado a una Unidad penal donde pueda estar más cómoda".