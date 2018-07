Prisión preventiva para el joven que causó una muerte en accidente de tránsito

Policiales Violento choque en Concepción del Uruguay se cobró una vida

Detalles del accidente

Causa por amenazas

Por el plazo de 10 días

Un hombre de 31 años perdió la vida como consecuencia de un fatal accidente registrado en la madrugada del pasado sábado en las calles de Concepción del Uruguay.La víctima fue Emiliano Chaix, quien iba al mando de un automóvil Fiat Palio, y era acompañado por su novia, una joven de 27 años.En tanto, el Renault Captur que chocó al Fiat, era conducido por Emiliano Torrán, quien se trasladaba junto a un grupo de amigos.Durante la diligencia judicial, la fiscal interviniente, doctora Albertina Chicha, dio una pormenorizada descripción del hecho, destacando la gravedad del mismo, en el cual perdió la vida un joven comerciante que regresaba de su trabajo junto a su novia, circulando con su auto con derecho a paso y se vio sorprendido por el manejo imprudente de Torrán.La doctora Chicha, dijo que pese a que faltan los resultados periciales, hay elementos que indican el exceso de velocidad de la Renault Captur, en la que se conducía el acusado con sus amigos, lo que queda evidenciado por los daños frontales de su vehículo, el accionar de los airbag que sucede a más de 30 kilómetros por hora, los daños en el auto de la víctima y las gravísimas lesiones en Chaix, entre otras cosas.La parte acusadora además destacó el hecho de que Torran tiene una causa anterior por amenazas y lesiones, que data de comienzos de 2017 y que estaría a punto de llevarlo a una Probation.Según explicó la fiscal, Torrán no estaba alcoholizado (la alcoholimetría dio negativa) pero se debe guardar los estudios para saber si estaba ante efectos de algún estupefaciente.Finalizando, confirmó que no hay posibilidades de que el joven permanezca custodiado por su familia, ya que esta habría señalado la intención de volver a internarlo, por lo que se hacía necesaria la medida más extrema en causas penales, agregando que falta tomar la declaración a los amigos del acusado, entre ellos dos menores que lo harán en Cámara Gesell, aclarando que se llevará a juicio el caso por el "Homicidio culposo agravado por el exceso de velocidad y la conducción temeraria", que contempla penas de 3 a 6 años, por lo que la Fiscalía pediría una pena contemplada en el tercer tercio de la misma, o sea unos 5 años de cárcel.El defensor oficial, doctor Nicolás Gazali, se opuso a la solicitud e intentó otras medidas menos gravosas, en procura de que su cliente no quedara detenido, pero sus argumentos dieron resultados parciales, ya que a la solicitud de 60 días de la parte acusadora, la jueza hizo lugar a la prisión preventiva pero por el término de 10 días.De esta manera, Torrán continuará en la Alcaidía de la Comisaría Primera y de acuerdo a los elementos que la fiscal reúna en este lapso, podría solicitarse la prórroga de la medida.