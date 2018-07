Naufragio en el Paraná: Retoman la búsqueda de los cuatro desaparecidos

Policiales Buscan a los desaparecidos en la tragedia náutica ocurrida en el río Paraná

La búsqueda de las cuatro personas que desaparecieron en el río, tras el hundimiento de la barca en la que viajaban, se retomará este martes a primera hora con el regreso de la luz natural. Este lunes cerca de las 19 concluyó la jornada de rastrillajes sin resultados positivos, confirmaron desde Prefectura Naval.que la búsqueda de este lunes se realizó con la presencia de buzos, embarcaciones, motos de agua y también de manera subacuática."La búsqueda de este lunes no ha dado ningún dato importante", expresó el prefecto y añadió que "las condiciones meteorológicas no fueron las ideales por las ráfagas de viento".Por otra parte, contó que "no estaban dadas las condiciones técnicas para que esa embarcación esté navegando con esa cantidad de personas".Los buzos que este lunes rastrillaron el lugar donde se hundió la canoa, efectuaron un el barrido del río entre Pueblo Esther y General Lagos teniendo en cuenta el curso del río, afectado por la intensidad del viento.Este domingo al mediodía naufragó una canoa en la que viajaban ocho personas, la mayoría oriundos de Álvarez.Volvían de la costa santafesina desde la ribera de la isla entrerriana hacia la zona conocida como la Bajada Colacho, a la altura del kilómetro 403, en Pueblo Esther.Los desaparecidos fueron identificados como Agustín L., Lucas V., Ricardo G. y Enrique R. En tanto, los tripulantes rescatados fueron Bruno Cetto, Pedro Renzone y Guillermo Barrionuevo. Damian Vivas, vecino de Alvarez, es quien falleció.La fiscal Mariana Prunotto de la Unidad de Homicidios Culposos intervino en la investigación del hecho.