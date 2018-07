Narcoavioneta: El juicio a la banda de Daniel Celis se realizaría en 2019

Definen planteos

Los pasos procesales

Calendario cargado

Al 2019

Causa Papá Noel

Si bien en la Justicia Federal hay feria judicial, se conoció que tanto los integrantes del Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Paraná, como el propio fiscal de Cámara están analizando varios planteos de nulidad y de extinción de la acción penal en la causa Papá Noel o más bien conocida como la narcoavioneta de Tavi Celis.Los planteos de la mayoría de los procesados deberán ser respondidos en un tiempo prudencial luego de que finalice la feria judicial, y es por ello que el fiscal de Cámara del Tribunal Oral, José Candioti informó adel trabajo que se lleva adelante."La causa entró hace un tiempo al tribunal, y los jueces iniciaron el estudio de varios planteos de los abogados, como por ejemplo lo vinculado con las excarcelaciones. Y nuestra postura fue la de oponerse a esos pedidos porque existe un riesgo procesal con la libertad de los procesados ya que habría riesgo de entorpecimiento a la propia investigación", referenció Candioti.Del mismo modo, detalló: "Otro de los planteos de los defensores de los procesados que se encuentran con prisión preventiva en los penales, es el de nulidad de las actuaciones y la extinción a la acción penal"."Con respecto a las excarcelaciones, el Tribunal (compuesto por Roberto López Arango, Noemí Berros y Lilia Carnero), avaló la postura de la fiscalía, por lo que rechazó el pedido de los defensores", recalcó.Una vez que finalice el proceso de análisis de los planteos de los abogados, recién ahí los jueces convocarán al paso procesal es la situación a juicio donde las partes ofrecerán las pruebas que se materializarán en el juicio oral y público. "Una vez que se de este paso administrativo, y donde hipotéticamente los jueces rechazan todos los planteos de los defensores, recién ahí el Tribunal podrá fijar la audiencia para el juicio con sus fechas respectivas", adelantó para marcar: "Tenemos que tener en cuenta que hay otras causas anteriores que son también muy importantes a la de Celis y la avioneta"."Por lo que el Tribunal entendió y compartimos este criterio, que estas investigaciones anteriores deberán llevarse a juicio antes que la de Celis. En esa condición están el señor (Víctor) González, o de (Gonzalo) Caudana que tendrán que ser llevados a juicio con prioridad, y luego sí celebrar el debate de Celis y el resto de los procesados", alertó Candioti.El fiscal hizo mención que el calendario está muy acotado por la gran cantidad de causas en trámites, algunas muy complejas con numerosos detenidos y otras con menos. "Tal como están las cosas, no antes de diciembre se podría estar iniciando el juicio a Celis, pero todo dependerá de los planteos que faltan resolver y la extensión de los juicio como el de Caudana o González", graficó.Si el calendario no llega a tiempo, sería una alta probabilidad que el juicio por la denominada "operación Papa Noel", más conocida como "Narcoavioneta" pase para el 2019.Si esto se da, tal como se escuchó en los pasillos del Tribunal Oral Federal, se podría analizar seriamente la unificación de las causas Narcoavioneta, con la investigación en la que se encuentran procesados Daniel 'Tavi' Celis, el intendente de Paraná Sergio Varisco, Griselda Bordeira, los concejales Pablo Hernández y Emanuel Gainza, entre otras personas.Tal como están las cosas, es casi seguro que si la Cámara de Apelaciones de la Justicia Federal de Paraná, no cambia la situación judicial de los vinculados en la causa Celis-Varisco, recién el juicio a los mismos se realice en el 2019, y no sería extraño que se puedan unificar los dos expedientes.Daniel Tavi y Miguel Angel 'Titi' Celis están procesados como líderes de una banda que se dedicaba a organizar y financiar actividades de comercio de estupefacientes, que operaba en distintos barrios de Paraná (Antártida Argentina, Paraná XVI y San Agustín) y extendía sus redes a las localidades de San Benito, Viale, Hernandarias, Nogoyá, Seguí e incluso hasta Santa Fe, Santo Tomé y Alto Verde. Se encuentran detenidos, al igual que las otras personas que ejercían distintos roles de provisión, organización, distribución, logística para el transporte, almacenamiento, fraccionamiento, abastecimiento y venta de drogas.La causa se inició el 29 de mayo de 2016, quedaron procesados y con prisión preventiva: Daniel Andrés "Tavi" Celis, Miguel Ángel "Titi" Celis, Eduardo Ramón Celis, Sergio Marcelo Baldi, Marcos Javier Velázquez, María Fernanda Orundes Ayala, Yamila María José Corradini, María Laura Zurita, Renzo Bertana, Miqueas Julio Córdoba, Patricio Facundo Larrosa, Julio César Vartorelli, Jonatan Iván Romero, Miguel Carmelo Leguizamón, Miguela Fidelina Valde, Cristian Javier Silva, Hernán Jesús Rivero, Carlos Gastón De la Fuente, Luis Orlando Céparo, Omar Horacio Ghibaudo y José Raúl Ghibaudo, José Marcial Caballero.