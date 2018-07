Confuso hecho: Detuvieron al ex jefe de la Policía de Córdoba

El exjefe de la Policía de la Provincia de Córdoba, Julio César Suárez, fue detenido en la noche del viernes en la alcaidía Distrito Río Tercero. La Fiscalía de Instrucción N° 1 de los Tribunales de Río Tercero, a cargo de Andrea Heredia Hidalgo, ordenó la detención tras un allanamiento en su domicilio.



Durante el procedimiento secuestraron un Audi A5 de color blanco, a nombre de Suárez, que habría sido protagonista de un accidente de tránsito y luego se habría dado a la fuga.



El vehículo habría sido vendido días atrás, pero aún no se realizó la transferencia de titularidad, apuntaron las fuentes.



El hecho ocurrió el pasado 19 de abril de 2018 en cercanías de Ciudad Parque Los Reartes. Allí falleció una niña de 8 años que iba a bordo de un Renault 9. En la casa había al menos un arma no declarada.



Desde la Policía indicaron que será la fiscal del caso quien brindará en las próximas horas más precisiones.



En 2017, Suárez fue condenado por el Tribunal de la Cámara 4ª del Crimen de la ciudad de Córdoba a dos años y dos meses de prisión por las amenazas hacia el periodista Dante Leguizamón.



Qué dijo el abogado de Suárez



Ernesto Gavier, abogado de Julio César Suárez, expresó a Cadena 3 que la detención del excomisario fue "arbitraria" y que presentarán un "habeas corpus correctivo" donde "se repare la arbitrariedad de dicha detención porque es un delito que es excarcelable".



El abogado manifestó que "en el domicilio de Suárez no se ha secuestrado ningún tipo de vehículo" y agregó que "se buscaba sólo la documentación del auto que no fue exitosa y en el procedimiento encontraron un arma de fuego que sería arma de guerra, por lo que se dictó la detención".



El choque



El siniestro se produjo el pasado 19 de abril a la altura del kilómetro 71 de la ruta 5, en el paraje conocido como Jaime Roca ubicado a un kilómetro de Ciudad Parque Los Reartes.



A raíz del siniestro, murió una nena de 8 años mientras que su madre y hermana melliza fueron trasladadas en grave estado a un centro asistencial cercano.



La nena y sus familiares viajaban a bordo de un Renault 9 que por causas a establecer terminó impactando con un Volvo C30 en cuyo interior se conducían dos mujeres oriundas de la localidad de Santa Rosa de Calamuchita.



Testigos indicaron que un tercer vehículo, que sería un Audi A5 color blanco, había participado del siniestro se dio a la fuga. (La Voz)