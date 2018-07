Camión cayó de un puente y quedó "dado vuelta": el conductor falleció

Ocurrió cerca del mediodía del sábado y en el lugar trabajaban los Bomberos Voluntarios de Ruta 3, en esa zona del Municipio de La Matanza (Buenos Aires).



Según informaron fuentes de los bomberos, el conductor viajaba solo. En el lugar donde se produjo el accidente, el puente hace una curva y el vehículo se fue contra la barrera de contención, que no aguantó el peso.



El camión, que aparentemente circulaba sin el acoplado, volcó y cayó dado vuelta. Aunque el puente no está a gran altura, el chofer murió al instante al quedar aplastado por el vehículo.



Poco después de las 12 de este sábado 14 de julio, el cuerpo del camionero ya había sido retirado por los bomberos (no trascendieron datos sobre su identidad), y personal de la autopista trabajaba para remover el vehículo.



Vecinos de la zona mencionan la peligrosidad de ese tramo del Camino de Cintura, donde no es la primera vez que ocurren accidentes de estas características. Y los bomberos lo confirmaron: "Es una zona de muchos accidentes por la gran cantidad de vehículos de gran porte que circulan.



Muchas veces entran al puente, toman mal la salida y tratan de retomar, muy pegados al guardarrail, y ahí pierden el control", explicaron.



En julio de 2017 un camión cisterna de YPF que trasladaba combustible volcó en ese mismo puente, y derramó 9.000 litros de combustible en la calzada.

