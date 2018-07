Adolescente denunció que un artista callejero la abusó sexualmente

Una adolescente de 17 años denunció en la Unidad de Violencia Fiscal de Feria de Paraná, que un conocido rapero de la zona del Pancho Ramírez, la abusó sexualmente.



En la tarde de este viernes se realizó un allanamiento en la casa del artista callejero en el barrio Paraná XVIII, indica Uno. En el procedimiento se secuestraron prendas de vestir, sábanas y otros elementos que serán peritados por personal de la Dirección de Criminalística.



En tanto, tras producirse la denuncia de la menor, se lo notificó al acusado que no puede salir de la ciudad, al tiempo que se le advirtió que cuenta con una serie de restricciones, siendo la principal en no acercarse a la víctima por el término de 90 días.



La fiscal Valeria Vilchez ordenó paralelamente una serie de medidas que permitan confirmar la denuncia, en tanto que será vital para la causa el informe médico forense para saber si la menor cuenta o no con lesiones en sus partes íntimas.



Partiendo de la denuncia de la menor, el abuso sexual con acceso carnal se habría registrado el jueves a la tarde en la casa del acusado de 25 años.

En la presentación judicial, la adolescente admitió que lo conoció a través de las redes sociales y tras asistir a una serie de espectáculos de rap a cargo del acusado, entablaron una amistad que terminó de la peor manera.



Uno.