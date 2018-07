Hallaron una mochila con dinero, la llevaron a la policía y ahí desapareció

Un hombre, dueño de una tienda en la localidad cordobesa de Marcos Juárez, extravió una mochila con una suma de dinero que rondaría los 140 mil pesos. Un grupo de chicos encontró el bolso en la calle y lo llevó a la comisaría. Al día siguiente, cuando el dueño fue a reclamarla, la mochila brillaba por su ausencia. Un efectivo de la dependencia policial quedó detenido.



El hecho ocurrió la madrugada del miércoles, cuando tres jóvenes encontraron en la calle el bulto y verificaron que contenía una importante suma de dinero. Decidieron entonces llevarla a la comisaría de distrito, donde se la dejaron a un agente y volvieron a sus casas, confiados que el hallazgo había quedado en buenas manos.



Mientras esto ocurría, el dueño del bolso, de apellido Serrano, dueño de la tienda Boliviana ubicada sobre calle Alem entre Belgrano y Champagnat, comenzaba a averiguar quién podría haber encontrado sus pertenencias. Serrano comenzó a difundir por redes sociales el extravío, pidiendo la solidaridad de sus conciudadanos y que le informaran si alguien las había encontrado.



Al parecer, fue la madre de uno de los chicos quien le relató lo que había sucedido, y cuál había sido el destino del bolsón.



El miércoles por la tarde, el dueño fue a la seccional a reclamar lo que era suyo, y ahí empezó la sorpresa, porque ni los policías de guardia ni las autoridades tenían conocimiento de que alguien hubiese dejado nada con las características que describía el hombre. Es que el agente que había atendido a los muchachos no informó a sus superiores ni dejó asentada la novedad en los correspondientes libros de actas. Y la mochila...no estaba. Omitió informarlo El comisario Germán Brenga, titular de la dependencia, contó que "se tomó conocimiento del caso en la tarde del miércoles por parte de un ciudadano que se constituyó en la dependencia para reclamar una mochila con una importante suma de dinero. Después se pudo determinar que había sido depositada en manos de un funcionario de la comisaría, quien había omitido algunos procedimientos internos. Se puso en conocimiento a la Fiscalía de turno, con sede en la ciudad de Corral de Bustos y a cargo del fiscal Pedro Guerra, quien llevó adelante una serie de procedimientos que llevaron a la detención del funcionario. Además, se llevó el caso a distintas instancias administrativas, como el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciaria de Córdoba, que apartó al funcionario para que no entorpezca la investigación", dijo a los medios locales.



El jefe policial afirmó que "se lleva a cabo una serie de procedimientos para esclarecer el hecho y al pronto recupero de los elementos extraviados". Y lamentó el episodio, que "genera recelo hacia la institución y afecta su prestigio. Por eso también actuamos con toda celeridad, queremos que el hecho se esclarezca", manifestó. Detenido Desde el Ministerio Público de la Acusación de Corral de Bustos, Lucas Ramírez, ayudante del fiscal, recordó que cuando tomaron conocimiento del caso se hicieron presente en la Unidad Judicial de Marcos Juárez, donde entrevistaron a la víctima de la pérdida y a los jóvenes que habían intervenido en su recuperación.



"Inmediatamente se comenzaron las actuaciones de rigor hasta dar con la persona a la que le habían dejado el dinero, quien no había informado a sus superiores ni labrado las actas correspondientes en la comisaría y en la sede judicial, que funcionan en el mismo edificio. Una vez que individualizaron al agente, el fiscal Guerra ordenó su inmediata detención. Los tres jóvenes coincidieron con que había en la comisaría un solo policía, aunque en la guardia son tres, pero sólo uno atendía al público".



Luego de todas las medidas de rigor, el hombre fue trasladado a Bower, una localidad del departamento Santa María, provincia de Córdoba, ubicada en la zona rural que se extiende al sur de la capital provincial, entre la RN 9 y la RN 36, y donde funciona una unidad penitenciaria. Sus datos personales se mantuvieron en reserva mientras dure el proceso en su contra, "aunque esto no quita que en un futuro podamos informar al respecto", aclaró Brenga.



