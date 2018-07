Camionero baleado: "Me pusieron la pistola en la cabeza y me pedían la plata"

Un camionero fue baleado en un violento asalto registrado en la noche de este jueves en la Ruta Provincial 2, a la altura de estancia "La Floresta".El hombre circulaba sin carga por la Ruta Nacional 127, y luego tomó por Ruta Provincial 2, cuando a la altura de estancia "La Floresta", fue abordado por desconocidos que se trasladaban en un vehículo particular.y contó cómo fue el violento asalto. El chofer sostuvo que "uno espera que estas cosas le puedan pasar en la provincia de Buenos Aires y no acá, además cuando uno viene llegando a la casa viene más relajado".De repente escuchó un golpe y en primera instancia pensó que se trataba de una piedra, pero de inmediato nota que una camioneta marca Chevrolet sin luces, se le pone a la par y comienza a dispararle directamente a él, "por lo que es un milagro que solamente uno de los disparos le haya dado en el brazo", según dijo.Tras lo vivido, Stivanello decide tirarse sobre el lado del acompañante, deteniendo su marcha; momento que fue aprovechado por los delincuentes que a cara descubierta se subieron, comenzaron a maltratarlo y a exigirle que entregue el dinero.La víctima les dijo que no tenía pero lo apuntaron a la cabeza y de inmediato tuvo que mostrar el lugar donde tenía escondida la plata del flete."Me pusieron la pistola en la cabeza y me insistían dame la plata, dame la plata", afirmó el camionero. El dinero fue tomado por los malvivientes y se dieron a la fuga.El camionero herido afirmó que con certeza pudo ver a dos personas, pero estima que en el rodado se encontraba al menos un delincuente más.Allí estuvo tirado hasta que pasó un conocido y le pudo hacer seña para que detenga su marcha y pueda auxiliarlo.Por estas horas, Stivanello se encuentra fuera de peligro, con la herida del disparo en su brazo izquierdo y otra en su mano, pero aseguró que aún no puede salir "del estado de shock y asombro", por lo vivido según relató a