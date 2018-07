Nene de 5 años jugaba con un amigo, cayó en un canal y se ahogó

Un nene de sólo cinco años perdió la vida tras caer a las aguas de un canal ubicado a un kilómetro de la ruta provincial Nº 92 que atraviesa la localidad de Arequito, en Santa Fe. Una vez más la tragedia golpea a esta comunidad del departamento Caseros que recientemente sufrió las muertes de una niña y una adolescente.



Según trascendió, el pequeño estaba jugando junto a un amigo que ante la desesperante situación de no poder rescatarlo salió corriendo en busca de ayuda por el camino que conecta al ejido urbano con el cementerio local.



Allí interceptó a dos mujeres que estaban caminando y al comunicarles lo sucedido no tardaron en dar aviso a los bomberos y acudir al lugar del hecho para internar evitar el triste desenlace que lamentablemente ocurrió.



Una de ellas se arrojó para sacar al menor del agua aunque ya estaba sin signos vitales y cuando los bomberos llegaron con un equipo de emergencia médica le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero fueron en vano.



Aunque se presume que el nene se habría resbalado antes de caer al curso de agua, no fueron establecidas fehacientemente las causas del fatídico episodio que es investigado por la fiscal de Casilda, Marianela Luna, quien dispuso, entre otras medidas, trasladar el cuerpo del menor, identificado como Agustín Cinalli, al Instituto Médico Legal de Rosario.



El hecho ocurrió la tarde del miércoles en inmediaciones de un puente que cruza el denominado canal del camino del cementerio, que suele ser frecuentado por lugareños que van a pescar, especialmente en temporada de verano donde incluso algunos vecinos aprovechan para bañarse.



El chiquito que falleció se encontraba en la casa de su madre momentos antes de partir en bicicleta con un amiguito de 9 años hacia la zona del canal para disfrutar de una jornada de divertimento que terminó de la peor manera.



El trágico suceso también enluta a San José de la Esquina donde reside el papá del chico que perdió la vida, además de integrar el cuerpo de bomberos voluntarios de esa vecina localidad.



"El lugar donde el nene se habría ahogado tiene una profundidad de un metro y medio", indicaron fuentes cercanas a la investigación, que además confirmaron que el pequeño "fue sacado del lugar por una mujer que al tomar conocimiento de lo ocurrido se tiró al agua para rescatarlo, pero lamentablemente ya estaba sin vida".



Seguidilla de desgracias



Este hecho se suma al caso de la adolescente que murió por un cuadro de peritonitis que no fue advertido en el Samco local, y del posterior fallecimiento de una chiquita de 6 años al ser alcanzada por las llamas que devoraron la casa donde estaba con su hermanita de cuatro, quien se salvó al lograr escapar.



Milena Sánchez había sido llevada al Samco arequitense a causa de dolores en la zona abdominal que al parecer los profesionales que la examinaron vincularon a una posible gastroenteritis. Al no mejorar su estado de salud y no obtener respuesta en el Samco el padre llevó en remís a Milena al hospital de Casilda donde falleció el 20 de junio.



Pocos días después, el 3 de julio, una niña de seis años identificada como L. G., perdió la vida al quedar atrapada dentro de un incendio en la casa de 1º de Mayo y Tucumán, donde estaba con su hermanita de apenas cuatro años, quien logró escapar.



Y ahora, el caso del niño ahogado. Los dramáticos episodios se sucedieron en un lapso de apenas tres semanas.