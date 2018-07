Violento asalto: Balearon a camionero y se alzaron con el dinero que trasladaba

Un camionero fue baleado en un violento asalto registrado en la noche de este jueves en la Ruta Provincial 2, a la altura de estancia "La Floresta".



El hombre circulaba sin carga por la Ruta Nacional 127, y luego tomó por Ruta Provincial 2, cuando a la altura de estancia "La Floresta", fue abordado por desconocidos que se trasladaban en un vehículo particular.



Los delincuentes intimidaron al camionero con varios disparos de arma de fuego para que detenga su marcha, hasta que uno de los proyectiles dio en el brazo izquierdo del camionero.



Al detener la marcha del rodado, los asaltantes le sustrajeron una suma no precisada de dinero en efectivo.



Luego de ser asaltado, el trabajador del volante quedó sin teléfono, incomunicado, hasta el momento en que por el lugar pasó un conocido, que lo llevó al hospital Santa Rosa de Chajarí.



La víctima, identificada como Jonathan Stivanello de 30 años y domiciliado en la ciudad de Chajari, recibió una herida de bala en el brazo izquierdo.



Según confirmaron fuentes policiales, la herida no fue de gravedad, dado que el impacto sería de un calibre chico. Y ya fue dado de alta.



En el hecho se trabaja bajo directiva de la Unidad Fiscal de la ciudad de Chajarí. (villadelrosario.net)