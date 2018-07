Con una piedra, atacó a un colectivo de la línea 7

Policiales Apedrearon un colectivo urbano cuando finalizaba su recorrido en Bajada Grande

El hecho se registró este jueves por la tarde en inmediaciones al Club San Miguel, calle Los Yaros y 1402, de la ciudad de Paraná.El chofer de una unidad que realiza el recorrido de la Línea 7, denunció en la Comisaría Novena, que mientras hacía su paso por la zona mencionada, se acercó un sujeto con una piedra de gran tamaño en la mano y golpeó la unidad.de, que el irascible vecino no arrojó la piedra hacia el colectivo, sino que "con el elemento en la mano golpeó el coche, dañando la chapa". Producto de ello, quedaron tres abollones del lado izquierdo de la unidad.Asimismo, el Comisario dio cuenta que no hubo agresiones físicas hacia el chofer o los pasajeros que llevaba, ya que el colectivo no detuvo la marcha.Finalmente, Peralta remarcó que el chofer se vio sorprendido por el sujeto, "pero siguió su viaje normal hasta la comisaría". Y agregó que en la zona no hay presencia policial ya que no hay paradas establecidas para la Línea.