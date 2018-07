Foto: Ingresaron por un ventiluz del frente y robaron en una rotisería Crédito: Maximaonline

La rotisería ubicada en calle Palma 1065 de Gualeguaychú fue blanco de los delincuentes. Ingresaron por un pequeño espacio al abrir una ventana en lo alto de la vidriera.





Silvina, su propietaria, llegó en la mañana de este jueves para abrir el negocio y al ingresar notó que las cortinas no estaban como la había dejado, ni tampoco las mesas y sillas que ocupa la gente que come en el lugar.



Acercándose al mostrador notó que la caja registradora estaba abierta y vacía. No estaba el cambio del día anterior, unos 750 pesos.



Enseguida comenzó a revisar el local y vio que una pequeña ventana en la parte superior de la vidriera, tipo ventiluz, había sido forzada y abierta. Por ese lugar ingresaron y luego utilizaron una mesa para bajar y volver a salir. El espacio de salida seguramente no les permitió llevarse mercadería



La mujer contó a Radio Máxima que seguramente han estado en otro momento en el local observando el lugar. El espacio de salida quizá no les permitió llevarse mercadería o el televisor, porque no faltaba más que el dinero.



Esta modalidad de ingreso por espacios tan reducidos se utilizó también en otros comercios del radio céntrico.