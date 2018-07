Remisero que iba con pasaje se quedó dormido y chocó un auto estacionado

Foto 1/2 Foto 2/2

El accidente se produjo promediando las tres de la mañana de ayer, en calle Teniente Ibañez y Veiga de la ciudad de Concordia.



Un trabajador del volante protagonizó un violento impacto al colisionar contra un automóvil Dodge 1500 que estaba estacionado en el frente del domicilio del propietario. Afortunadamente no hubo heridos.



"Estábamos dormidos cuando sentimos la explosión y salimos a mirar y vimos al auto de mi hijo que estaba corrido, arriba de la vereda. Del otro lado, el chofer de un remis recostado sobre el volante. Cuando le pregunté qué había pasado, me dijo: me dormí señora", relató la mujer a El Sol.



"Mi hijo está haciendo los tramites; no sé si le van a reconocer o cubrir con el seguro. El auto estaba andando, tenía un buen estado y ahora no sirve más", lamentó.