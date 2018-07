A punta de pistola, le robaron 6.000 dólares en un bar

Una mujer fue víctima de un violento robo mientras tomaba un café en una pizzería de Palermo, por un delincuente que a punta de pistola le quitó la cartera en la que llevaba 6 mil dólares que acababa de comprar en una casa de cambio.Patricia Riera, una odontóloga de 48 años, asegura que la habrían "marcado" tras realizar la operación en la casa de venta de divisas, ubicada en la calle Anasagasti al 2000, y desde donde caminó una cuadra hasta la pizzería de la cadena Kentucky, en Coronel Diez y Santa Fe.En la casa de comidas pidió un café y mientras esperaba sentada a otra persona, un hombre de gorra negra ingresó al negocio, fue directo hacia ella, tomó su cartera sin mediar palabra y sacó un arma con la que amenazó a la mujer que trató de defenderse. Luego el malviviente le dio una patada y salió de la pizzería, se subió a una moto, donde lo esperaba un cómplice, y huyó.

"La verdad que estoy todavía muy shockeada, fue un momento horrible, estaba en un lugar como Santa Fe y Coronel Díaz tomándome un café y de repente sufrí este asalto muy violento, fue una situación muy brusca y una angustia terrible, que te estén apuntando con un arma es muy desagradable", contó Riera a Crónica TV."Me tendrían marcada, había salido de una casa de cambio en Anasagasti y Santa Fe, caminé solamente una cuadra, me senté en la pizzería y me apuntó directamente a mí", agregó."A la salida había un policía, pero lo estaba esperando una moto y no lo persiguió", lamentó la mujer.